ЗСУ вперше десантували НРК на лівий берег Дніпра і розбили позицію РФ — деталі

НРК десантували повітрям на окупований лівий берег Дніпра / © скрін з відео

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Українські наземні роботи вперше десантували повітрям на окупований лівий берег Дніпра. Було знищено позицію російських операторів БпЛА.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

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Зазначається, що морські піхотинці провели унікальну бойову операцію, під час якої наземний роботизований комплекс (НРК) доправили з правого на окупований лівий берег Дніпра за допомогою безпілотника.

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"Морські піхотинці провели унікальну бойову операцію: наземний роботизований комплекс – у якості камікадзе – десантовано з правого на лівий берег Дніпра", - мовиться у повідомленні.

Операцію провів 426-й окремий полк безпілотних систем. Взвод НРК спільно з екіпажами FPV-дронів, дронів-бомберів і розвідувальних безпілотників організував комбіновану атаку.

БпЛА "Перун" доставив на лівий берег наземний роботизований комплекс типу "камікадзе", оснащений бойовою частиною масою 7 кг. Десантування пройшло успішно: комплекс не зазнав пошкоджень, повністю зберіг керованість і зв’язок з операторами.

Дата публікації 10:35, 12.11.26 Кількість переглядів 1 Український НРК уперше десантували на лівий берег Дніпра

Далі НРК типу "камікадзе" самостійно долав маршрут. Дорогою, з його борту та з повітря, виявляли позиції ворога - кожну одразу відпрацьовували FPV.

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Фінальною ціллю стала будівля, де розташовувалися оператори ворожих дронів. Коли з дверей вийшов російський окупант, оператор НРК активував бойову частину. Позицію було додатково уражено FPV.

У ВМС наголосили, що усі етапи операції зафіксували на відео. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, що американська оборонна компанія B&M Defense провела в Україні випробування швидкісного дрона-перехоплювача AA Lancer 7, призначеного для боротьби з повітряними цілями. Він може збивати російські ударні «Шахеди».

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