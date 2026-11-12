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ЗСУ вперше десантували НРК на лівий берег Дніпра і розбили позицію РФ — деталі
Український НРК уперше десантували на лівий берег Дніпра. Було знищено позицію операторів БпЛА.
Українські наземні роботи вперше десантували повітрям на окупований лівий берег Дніпра. Було знищено позицію російських операторів БпЛА.
Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
Зазначається, що морські піхотинці провели унікальну бойову операцію, під час якої наземний роботизований комплекс (НРК) доправили з правого на окупований лівий берег Дніпра за допомогою безпілотника.
"Морські піхотинці провели унікальну бойову операцію: наземний роботизований комплекс – у якості камікадзе – десантовано з правого на лівий берег Дніпра", - мовиться у повідомленні.
Операцію провів 426-й окремий полк безпілотних систем. Взвод НРК спільно з екіпажами FPV-дронів, дронів-бомберів і розвідувальних безпілотників організував комбіновану атаку.
БпЛА "Перун" доставив на лівий берег наземний роботизований комплекс типу "камікадзе", оснащений бойовою частиною масою 7 кг. Десантування пройшло успішно: комплекс не зазнав пошкоджень, повністю зберіг керованість і зв’язок з операторами.
Далі НРК типу "камікадзе" самостійно долав маршрут. Дорогою, з його борту та з повітря, виявляли позиції ворога - кожну одразу відпрацьовували FPV.
Фінальною ціллю стала будівля, де розташовувалися оператори ворожих дронів. Коли з дверей вийшов російський окупант, оператор НРК активував бойову частину. Позицію було додатково уражено FPV.
У ВМС наголосили, що усі етапи операції зафіксували на відео. Втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, що американська оборонна компанія B&M Defense провела в Україні випробування швидкісного дрона-перехоплювача AA Lancer 7, призначеного для боротьби з повітряними цілями. Він може збивати російські ударні «Шахеди».