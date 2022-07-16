ЗСУ зупинили спробу росіян захопити автошлях між Лисичанськом і Бахмутом - Гайдай

Армія Російської Федерації вже два місяці не залишає спроб повністю захопити трасу між Лисичанськом та Бахмутом.

Українські військові щільним вогнем зупинили спробу ворога заволодіти цим сратегічним автошляхом. Окупанти змушені були посунутися назад. Контроль над декількома кілометрами цієї дороги армії РФ встановити досі не під силу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Тим не менше окупаційні війська продовжують наносити артилерійські удари зі спробами штурму, завдають ракетних та авіаційних ударів. Лише протягом 15 липня по населених пунктах росіяни завдали чотири ракетні удари, здійснили три артилерійські атаки та ще п’ять мінометних обстрілів. Ворог вдарив авацією по Верхньокам’янському та Білогорівці.

За словами Гайдая, наступальними та штурмовими діями окупанти держави-терористки намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського.

"Вони обіцяли "асвабаждєніє", а самі вбивають на Луганщині життя. Нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей. А тим, хто вцілів, але втратив все, нічого не іншого залишається, як розпочати все з нуля. Тільки вже далеко від рідної домівки", - наголосив голова Луганщини.

Нагадаємо, армія Російської Федерації не може пробити оборону Збройних сил в двох населених пунктах Луганської області. Невелика частина території Луганщини тримається. Російськ окупаційні війська не можуть вийти на адміністративні кордони області.

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