Багато хто чув про усталену норму в 10 000 кроків на день, яка нібито гарантує міцне здоров’я та довголіття. Але мало хто знає, що це число з’явилося не завдяки науковим дослідженням, а як маркетинговий хід японської компанії ще в 1960-х роках. Назва їхнього крокоміра звучала як «Манпо-Кей», що у перекладі означає «лічильник 10 000 кроків». Ця красива кругла цифра швидко прижилася у світі й перетворилася на популярний фітнес-орієнтир.

Чому 10 000 кроків — це умовний орієнтир

Насправді, немає універсальної кількості кроків, яка підійде абсолютно всім. Для когось навіть 6 тисяч кроків на день уже принесуть користь, а для більш активних людей нормою може бути 12-15 тисяч. Усе залежить від віку, стану здоров’я та способу життя конкретної людини.

Експерти Единбурзького університету (Шотландія) довели, що збільшення щоденної активності хоча б на 2000 кроків покращує обмін глюкози, а це у свою чергу знижує ризик розвитку діабету ІІ типу. Інші наукові експерименти показують, що прогулянки на природі зменшують рівень стресу та піднімають настрій на тривалий проміжок часу.

Як нагулювати кроки без стресу та з задоволенням

Гейміфікація — граючись. Використання фітнес-браслета або розумного годинника робить процес цікавішим. Ви отримуєте нагороди, бейджі та досягнення, які мотивуватимуть вас рухатися ще більше.

Поступовість. Не обов’язково робити всі кроки за один раз. Вийдіть на прогулянку під час обіду, після роботи йдіть додому пішки чи рухайтеся під час телефонних розмов.

Зміна звичок. Піднімайтеся сходами замість ліфта, паркуйтеся трохи далі від роботи, щоб мати можливість пройтися, чи виходьте на одну зупинку раніше, якщо ви їдете громадським транспортом. Такі дрібниці швидко додають сотні кроків.

Ходьба з користю. Наприклад, рюкінг — прогулянка з рюкзаком, це дає додаткове навантаження. Також чудовим варіантом буде прогулянка з палицями — скандинавська ходьба, яка тренує руки та спину.

