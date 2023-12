10 найкращих продуктів для сніданку, які допоможуть схуднути і набрати м’язову масу тіла

Медики переконують нас, що сніданок – найважливіше приймання їжі. Особливо це твердження стосується тих, хто хоче швидко позбутися зайвої ваги. Адже сніданок здатен розігнати метаболізм, стабілізувати рівень цукру в крові і забезпечити наше тіло енергією на цілий день. Розповідаємо, що треба обов’язково їсти на сніданок, посилаючись на видання Eat This, Not That.

Які 10 найкращих продуктів для сніданку, щоб схуднути: список дієтологині

Дієтологиня Дестіні Муді надала рекомендації, які продукти треба вживати на сніданок, щоб скинути зайву вагу і заразом набрати м’язову масу тіла.

Список найкорисніших продуктів для сніданку:

Яйця. Цей продукт містить холін і вітаміни групи В, тому забезпечує тіло тривалим зарядом енергії.

Канадський бекон. Це правильний вибір для сніданку, оскільки бекон містить багато білка тваринного походження і невелику частку жиру. Це прекрасний продукт для тих, хто хоче наростити м'язову масу, а заодно скинути зайві кілограми.

Курячі сосиски. Цей продукт стане вдалим доповненням до дієти, допоможе наростити м'язову масу і сприятиме втраті зайвої ваги.

Овес. Завдяки вмісту складних вуглеводів вівсяна каша чи пластівці посприяють заряду енергії в тілі на тривалий час упродовж дня.

Сир. Цей продукт – прекрасне джерело білка повільного розщеплення. Тому сир стане вкрай вдалим вибором для сприяння відновленню м'язів тіла.

Грецький йогурт містить пробіотики і багатий на білок, тому сприятиме здоров'ю кишківника та зростанню м'язової маси.

Зернові каші та хліб із цільного зерна. Ці продукти забезпечують відчуття ситості на довгий період часу і підтримують належне функціонування травної системи.

Протеїнові коктейлі. Оскільки ці продукти містять багато білка, вони сприятимуть набору м'язової маси та зниженню ваги.

Англійські маффіни містять вуглеводи та клітковину, тому забезпечують відчуття ситості й підвищення енергії тіла.

містять вуглеводи та клітковину, тому забезпечують відчуття ситості й підвищення енергії тіла. Смузі з овочів і фруктів сприяють швидкому схудненню та нарощенню м'язів тіла.

