10 найкращих продуктів для сніданку, які допоможуть схуднути і набрати м’язову масу тіла

Це найкорисніші продукти для початку дня, які добре насичують організм, допомагають схуднути і наростити м'язи.
Медики переконують нас, що сніданок – найважливіше приймання їжі. Особливо це твердження стосується тих, хто хоче швидко позбутися зайвої ваги. Адже сніданок здатен розігнати метаболізм, стабілізувати рівень цукру в крові і забезпечити наше тіло енергією на цілий день. Розповідаємо, що треба обов’язково їсти на сніданок, посилаючись на видання Eat This, Not That.
Які 10 найкращих продуктів для сніданку, щоб схуднути: список дієтологині
Дієтологиня Дестіні Муді надала рекомендації, які продукти треба вживати на сніданок, щоб скинути зайву вагу і заразом набрати м’язову масу тіла.
Список найкорисніших продуктів для сніданку:
- Яйця. Цей продукт містить холін і вітаміни групи В, тому забезпечує тіло тривалим зарядом енергії.
- Канадський бекон. Це правильний вибір для сніданку, оскільки бекон містить багато білка тваринного походження і невелику частку жиру. Це прекрасний продукт для тих, хто хоче наростити м’язову масу, а заодно скинути зайві кілограми.
- Курячі сосиски. Цей продукт стане вдалим доповненням до дієти, допоможе наростити м’язову масу і сприятиме втраті зайвої ваги.
- Овес. Завдяки вмісту складних вуглеводів вівсяна каша чи пластівці посприяють заряду енергії в тілі на тривалий час упродовж дня.
- Сир. Цей продукт – прекрасне джерело білка повільного розщеплення. Тому сир стане вкрай вдалим вибором для сприяння відновленню м’язів тіла.
- Грецький йогурт містить пробіотики і багатий на білок, тому сприятиме здоров’ю кишківника та зростанню м’язової маси.
- Зернові каші та хліб із цільного зерна. Ці продукти забезпечують відчуття ситості на довгий період часу і підтримують належне функціонування травної системи.
- Протеїнові коктейлі. Оскільки ці продукти містять багато білка, вони сприятимуть набору м’язової маси та зниженню ваги.
- Англійські маффіни містять вуглеводи та клітковину, тому забезпечують відчуття ситості й підвищення енергії тіла.
- Смузі з овочів і фруктів сприяють швидкому схудненню та нарощенню м'язів тіла.
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