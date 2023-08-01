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10 поживних продуктів для здорового рівня холестерину

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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10 поживних продуктів для здорового рівня холестерину

Усі різновиди цитрусових є надзвичайно корисними для здоров'я серця. / Фото: Pexels

Оскільки нездоровий рівень холестерину часто призводить до серцево-судинних захворювань, на нього звертають увагу як на основний фактор ризику.

Коли мова заходить про холестерин, легко заплутатися, адже існують різні його види — харчовий холестерин, холестерин, що міститься в організмі, і навіть різні типи всередині цих категорій, деякі з них корисні, а інші більш шкідливі. 

Пропонуємо вам адаптацію матеріалу Real Simple, аби допомогти вам розібратися в усьому, що стосується холестерину, а також список деяких здорових продуктів, які знижують рівень поганого холестерину і підтримують його під контролем для міцного здоров'я.

Що таке холестерин 

Холестерин — це воскоподібний жир, який насправді відіграє ряд важливих ролей в організмі, включаючи вироблення гормонів, вітаміну D і шлункового соку. Він також є невід'ємною частиною наших клітинних мембран. Насправді, ця поживна речовина настільки важлива, що організм виробляє більшу її частину (80 відсотків) внутрішньо. Це означає, що лише близько 20 відсотків холестерину, який міститься в нашому організмі, надходить з їжею.

“Хороший” холестерин проти “поганого”

Для більш безперешкодного транспортування по організму холестерин циркулює в менших “упаковках”,  покритих білками жирових молекул, які називаються ліпопротеїнами. Хоча існує кілька різних видів ліпопротеїнів, є два типи, про які ви найчастіше чуєте: ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) і ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ).

“ЛПВЩ відомий як “хороший” холестерин, а ЛПНЩ — це “поганий” холестерин”, — говорить Меган Гілберт, магістерка медицини, дієтологиня у Top Nutrition Coaching. Вона додала: “Холестерин ЛПВЩ корисний тим, що він діє як “команда прибиральників” в організмі, видаляючи частину холестерину з крові та стінок артерій, який може призвести до утворення бляшок, доставляючи його в печінку, де він виводиться з організму”.

ЛПНЩ — це холестерин, який ЛПВЩ намагається очистити, і який часто є причиною атеросклерозу або накопичення в артеріях, що сприяє розвитку серцевих захворювань, через що він отримав прізвисько “поганого холестерину”.

Що таке здоровий рівень холестерину?

Через це лікарі зазвичай вважають за краще, щоб рівень ЛПНЩ в крові був менше 100 міліграмів на децилітр (мг/дл), але ще краще, якщо він не перевищує 70 мг/дл. Що стосується ЛПВЩ, або “хорошого холестерину”, то принаймні 40 мг/дл є ідеальним показником, але понад 60 мг/дл пов'язані з ще більш оптимальними наслідками для здоров'я серця.

Продукти для зниження рівня холестерину

Лосось 

© pixabay.com
Фото: pixabay.com

Жирна риба, як-от лосось, часто рекомендується як частина здорової для серця дієти, оскільки вона багата на омега-3 жирні кислоти. Якщо лосось не є вашим улюбленим продуктом, анчоуси, тунець, сардини та форель — інші чудові варіанти, багаті на ці жири, що знижують рівень холестерину.

Овес

© www.credits
Фото: www.credits

Усі цільнозернові продукти є чудовими варіантами для підтримки здорового рівня холестерину, а овес, можливо, є найкращим з них. Це завдяки великій кількості розчинної клітковини, особливо бета-глюкану, яку він містить.

Горіхи та насіння

© Pexels
Фото: Pexels

Окрім того, що горіхи та насіння є дуже зручними перекусами, вони також ідеально підходять для зниження рівня холестерину ЛПНЩ природним шляхом. Хоча всі горіхи та насіння містять багато ненасичених жирів, мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа та льон є особливо чудовим вибором завдяки вмісту в них омега-3. Багато з цих продуктів також містять багато рослинних стеролів і станолів.

Цитрусові

© pixabay.com
Фото: pixabay.com

Апельсин, лимон, лайм або грейпфрут — усі різновиди цитрусових є надзвичайно корисними для здоров'я серця. Це насамперед завдяки високому вмісту пектину, який допомагає виводити поганий холестерин під час травлення.

Оливкова олія

© pixabay.com
Фото: pixabay.com

Оливкова олія тісно пов'язана зі здоров'ям серця, головним чином завдяки вмісту в ній корисних ненасичених жирів. Однак важливо також звернути увагу на олеїнову кислоту, яка міститься в цій популярній олії, оскільки вона є потужним засобом, що знижує рівень ЛПНЩ (і запалення). 

Бобові

© pixabay.com
Фото: pixabay.com

Квасоля, горох і сочевиця (також відомі як бобові) містять розчинну клітковину, що робить їх чудовим доповненням до дієти з низьким рівнем холестерину. Соєві продукти, такі як едамаме і тофу, також заслуговують на особливу увагу, оскільки дослідження показали, що вони особливо корисні для зниження рівня як ЛПНЩ, так і ЛПВЩ.

Авокадо

© Pexels
Фото: Pexels

Незалежно від того, що ви обираєте — м'якоть авокадо чи олію авокадо, обидва варіанти чудово знижують рівень холестерину завдяки вмісту в цьому продукті переважно мононенасичених жирів. Олія авокадо — ідеальна заміна для приготування їжі на високій температурі, яка містить багато поживних речовин, замість таких продуктів з високим вмістом насичених жирів, як вершкове масло чи сало.

Какао

© Pexels
Фото: Pexels

Какао багате на флавоноли — підгрупу флавоноїдів, які, як було встановлено, знижують рівень холестерину ЛПНЩ. Частіше обирайте какао з якомога меншим вмістом цукру, наприклад, темний шоколад, щоб отримати максимальну користь.

Броколі

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Жоден список продуктів, що знижують рівень холестерину, не буде повним без хрестоцвітних овочів, таких як броколі. Ця квітуча улюблениця не тільки містить багато розчинної клітковини, але й пропонує здорову дозу рослинних станолів.

Чай

© pixabay.com
Фото: pixabay.com

Чай багатий на різноманітні рослинні сполуки, але особливо на катехіни.  Набридла звичайна вода? Несолодкий холодний зелений або чорний чай — ідеальний здоровий обідній освіжаючий напій, який також допоможе контролювати рівень холестерину.

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Дата публікації
Перегляди
1383
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