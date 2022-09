8 причин пити каву кожного дня: від яких хвороб захищає напій

Кава — джерело антиоксидантів

Вміст антиоксидантів у каві в декілька разів більший, ніж у зеленому чаї. Обсмажування кавових зерен не знижує їхню кількість, а навпаки, збільшує. Антиоксиданти перешкоджають вільним радикалам знищувати ДНК, викликати передчасне старіння, руйнувати мозок. Вони захищають імунну та нервову системи.

Кава допомагає при хворобі Паркінсона

Вчені вважають, що кофеїн покращує пам'ять і допомагає запобігти руйнуванню клітин мозку. Як повідомляє Bloomberg, в результаті дослідження з'ясувалося, що у людей, які випивають на день дві або більше чашки кави, на 40% знижується ризик розвитку хвороби Паркінсона.

Кава допомагає печінці, особливо якщо ви любите випити

Чисельні дослідження свідчать, що споживання кави знижує ризик швидкого розвитку цирозу печінки, госпіталізації та смерті. Наукові дослідження показують, що люди, які споживають більше, ніж 4 чашки кави в день — на 80% відсотків менше схильні до цирозу печінки та на 40% до розвитку раку печінки. Видання Eat This, Not That назвало каву найкориснішим для здоров'я печінки напоєм. Дослідження Вищої медичної школи NUS показало, що кава допомагає запобігти розвитку ожиріння печінки.

Кава знімає стрес та робить людину щасливішою

Вчені з'ясували, що аромат кава здатний боротися зі стресом, який викликаний нестачею сну. Згідно з дослідженнями, люди, які п'ють каву, на 20% рідше страждають від депресії. Кофеїн є своєрідним антидепресантом, тому люди, які випивають 4 чашки кави на день, почуваються на 10 % менш пригніченими.

Кава проти суїциду

Дослідження Гарвардської школи охорони здоров'я показало, що дві чашки кави на день зменшують ризик самогубства та у жінок, і у чоловіків на 50%.

Кава проти раку

Науковці Единбурзького університету проаналізували дані 200 досліджень і заявили, що користі від кави більше, ніж шкоди. Зокрема у людей, які випивають 3-4 склянки кави на день, зменшується ризик появи раку шкіри, печінки, простати на 18%.

Кава знижує ризик діабету 2 типу

Дослідники з Гарвардського університету вивчили зв'язок між змінами у споживанні кави та ризиком діабету, зібравши дані трьох американських досліджень, повідомляє The Daily Mail. Результати дослідження опубліковані у журналі Diabetologia. Дослідження показали, що у людей, які скоротили споживання кави на 1 або 2 чашки на день, ризик розвитку діабету 2 типу був підвищений на 17 %. Своєю чергою збільшення споживання кави на півтори чашки на день скорочувало шанси на розвиток діабету 2-го типу на 11 %.

Кава підвищує фізичну результативність

Кофеїн стимулює нервову систему, в результаті нейрони відправляють сигнали жирові клітини, приводячи до їх розщеплення. Також він підвищує рівень адреналіну у крові. Саме цей гормон відповідає за готовність організму до тяжких фізичних навантажень. Кава підвищує фізичну витривалість та чинність у середньому на 11-12%.

