10 продуктів, які можуть допомогти зробити волосся густішим і міцнішим

Здорове волосся / © pexels.com

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Дерматологи назвали продукти, які можуть допомогти підтримувати здоров’я волосся та зменшити його випадіння. За словами фахівців, навіть найдорожчі засоби догляду не дадуть бажаного результату, якщо організму бракує поживних речовин, необхідних для формування міцного волосся.

Про це повідомило видання Prevention.

Експерти пояснюють, що клітини волосяних фолікулів належать до найбільш метаболічно активних в організмі. Через це вони потребують постійного надходження поживних речовин, зокрема білка, заліза, вітамінів А, С, D і Е, вітамінів групи В, а також цинку, магнію, селену та омега-3 і омега-6 жирних кислот. За нестачі цих компонентів волосся може ставати слабшим, тоншим або випадати.

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До списку продуктів, які дерматологи рекомендують включати до раціону, увійшли горіхи, жирна риба, устриці, шпинат, яйця, квасоля, яловичина, батат, болгарський перець і грецький йогурт.

Горіхи

Дерматологи радять регулярно вживати горіхи, оскільки вони містять омега-3 та омега-6 жирні кислоти, які пов’язують зі здоровим ростом волосся. Крім того, мигдаль, волоські, бразильські та кедрові горіхи багаті на вітамін Е, магній, цинк і вітаміни групи В. Ці поживні речовини підтримують стан волосяних фолікулів і волосся.

Жирна риба

Лосось, оселедець, тунець і сардини є джерелами білка, вітаміну D та омега-3 жирних кислот. Фахівці зазначають, що ці речовини важливі для живлення шкіри голови та підтримки нормального росту волосся.

Устриці

Устриці привернули увагу експертів завдяки високому вмісту заліза та цинку. Саме дефіцит заліза нерідко пов’язують із випадінням волосся. Цинк також бере участь у процесах, які впливають на ріст і відновлення волосся.

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Шпинат

Шпинат містить фолат, залізо, вітаміни А та С. Вітамін С необхідний для синтезу колагену, а залізо допомагає забезпечувати клітини організму киснем. Саме тому цей листовий овоч часто рекомендують людям, які хочуть урізноманітнити раціон продуктами для підтримки здоров’я волосся.

Яйця

Яйця є одним із найвідоміших джерел білка та біотину. Біотин належить до вітамінів групи В і бере участь у виробленні кератину — основного білка волосся. Також яєчні жовтки містять вітамін D, низький рівень якого пов’язують із випадінням волосся.

Квасоля

Квасоля поєднує одразу кілька важливих для волосся поживних речовин. Вона містить рослинний білок, залізо та цинк. Лікарі називають її одним із найкращих рослинних продуктів для людей, які хочуть збільшити споживання цих елементів без м’яса.

Яловичина

Нежирна яловичина забезпечує організм білком, залізом, цинком і магнієм. Експерти звертають увагу, що саме залізо та білок відіграють важливу роль у підтримці здорового волосся, тому яловичина часто входить до переліку рекомендованих продуктів.

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Батат

Батат, або солодка картопля, містить значну кількість вітаміну А та вітаміну В6. Вітамін А бере участь у виробленні шкірного сала, яке допомагає підтримувати волосся та шкіру голови зволоженими.

Болгарський перець

Болгарський перець є одним із найбагатших джерел вітаміну С. Ця поживна речовина необхідна для вироблення колагену та допомагає організму засвоювати залізо. Крім того, перець містить фолат, цинк, селен і невелику кількість заліза.

Грецький йогурт

Грецький йогурт вирізняється високим вмістом білка. Також він містить кальцій, який бере участь у процесах, пов’язаних із виробленням кератину. Лікарі радять поєднувати його з ягодами або іншими продуктами, багатими на вітаміни та мінерали.

Нагадаємо, багаті на вітаміни та антиоксиданти суперфуди можуть бути завжди під рукою. Експерти назвали сім культур, які не потребують складного догляду.

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