100-річний дієтолог дав прості поради щодо дієти, які допоможуть подовжити життя

Він наголосив, що хороше харчування важливе для довголіття.

100-річний лікар поділився правилами дієти, яких він дотримувався, щоб подовжити життя.

Про це пише gbnews.com.

Дієтолог Джон Шарффенберг , який і досі працює, сказав, що важливо їсти необроблену їжу. Він додав, що краще їсти у певний час, а не "пастися" протягом дня.

"Їжте в потрібний час, тобто не перекушуйте", - сказав доктор Шарффенберг. "Їжте різноманітно. Не все за одне приймання їжі, а протягом 10 днів, щоб переконатися, що ви отримуєте всі поживні речовини, які їсте. Їжте різноманітні натуральні, необроблені продукти в кількостях, необхідних для вашої ідеальної ваги".

Джон Шарффенберг / Фото: YouTube/Chef AJ

Доктор Шарффенберг додав про користь салатів і пояснив, що почав їсти їх частіше після того, як виявив, що це збільшує тривалість життя в інших.

"Я виявив, що у людей, які їли салат щодня, ймовірність смерті значно знижується", - сказав він Plant Chomper. "Якби вони вживали їжу, що містить вітамін А і вітамін С, вони могли б знизити рівень смертності приблизно на три чверті".

Лікар продовжив обговорення обмеженого часу харчування, часто відомого як інтервальне голодування. Це передбачає вживання всієї їжі протягом певного часового інтервалу і голодування в години дня, що залишилися.

Доктор Шарффенберг сказав, що він дотримується цього плану і їсть всю їжу двічі – на сніданок та обід.

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Згідно з деякими дослідженнями, періодичне голодування може сприяти довголіттю.

Дослідження, опубліковані у Національній медичній бібліотеці, показали, що це може допомогти знизити ризик захворювань та позитивно вплинути на старіння клітин.

Нагадаємо, фітнестренерка схудла в талії на 28 см за допомогою методу "3-2-1". Вона розповіла, як це працює.

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