101-річний дієтолог назвав свої 7 правил довгого та здорового життя

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Дієтолог, який досягнув поважного віку 101 рік, все ще залишається таким же активним і здоровим, як і раніше, і поділився своїми порадами, як прожити довге і здорове життя.

Доктор Джон Шарффенберг із Каліфорнії, США, народився в грудні 1923 року і в свої 101 рік продовжує жити незалежним життям. Він водить машину, подорожує світом і веде власний канал на YouTube під назвою Viva Longevity.

Дідусь відкидає припущення, що його довге життя залежить від генетики та везіння, оскільки він пережив обох своїх братів, і каже, що його батьки померли внаслідок різних ускладнень зі здоров’ям: мама пішла з життя у 60 років від хвороби Альцгеймера, а батько — від серцевого нападу у 76 років.

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Ось що він рекомендує робити, щоб наслідувати його приклад:

Не курити

Доктор Шарффенберг каже, що ніколи не брав до рук сигарету. Тому він поставив відмову від тютюну на перше місце у своєму списку речей, від яких потрібно відмовитися, якщо ви хочете жити довше.

Відмовитися від алкоголю

Дієтолог сказав, що він не вживає алкоголь, і розвінчав теорію про те, що келих вина на день — це «добре» для нас.

За словами Шарффенберга, будь-яке вживання алкоголю, незалежно від його кількості, підвищує ризик розвитку раку, що підтверджується біологом-онкологом, який стверджує, що навіть один напій підвищує ризик розвитку смертельної хвороби.

Скоротити споживання цукру

За даними медиків, вживання занадто великої кількості цукру може сприяти збільшенню ваги та карієсу, і доктор Шарффенберг каже, що він часто змінює рецепти, щоб виключити цукор із раціону.

Однією з його улюблених адаптацій є рецепт його дружини, який передбачає приготування вафель з вівсяними пластівцями та начинку з ягід, крему з кеш’ю та бананів замість цукрового сиропу.

Займатися садівництвом або іншою активністю

Для професора підтримання фізичної форми за допомогою фізичних вправ є ключем до довшого життя, що, за його словами, можливо, вирізняє його та його менш активних братів.

І це не обов’язково повинні бути особливо напружені вправи, швидка прогулянка або садівництво зроблять свою справу, як сказав доктор, він обробляв сад площею 0,8 га, вирощуючи тисячі полуничних рослин, фруктових дерев і виноградних лоз, що допомагало йому підтримувати хорошу фізичну форму.

«Я робив це все сам, тому багато тренувався», — зізнався він. «Я багато працював. Хоча я дієтолог, фізичні вправи навіть важливіші за харчування. Важливим є час — середній вік, від 40 до 70 років. Саме тоді вам це потрібно, тому що в цей час люди зазвичай розслабляються, мають більше грошей, купують більше їжі, більше сидять, більше їдять і це неправильний шлях».

Він також звернув увагу на дослідження, яке показало, що люди, які проходять більш ніж три км на день, мають рівень смертності вдвічі нижчий, ніж ті, хто не ходить пішки.

Джон Шарффенберг

Підтримувати здорову вагу

У тому ж дусі, що і підтримання фізичної форми, хороша ідея — підтримувати свою вагу в здоровому діапазоні.

101-річний дідусь каже, що вірить в інтервальне голодування, коли він снідає та обідає, але пропускає вечерю, оскільки деякі дослідники стверджують, що ця практика допомагає контролювати вагу і навіть зупиняє деякі форми захворювань.

Зменшити кількість м’яса

Доктор Шарффенберг дотримується переважно рослинної дієти, яка містить молоко та яйця. Вегетаріанець каже, що утримується від м’яса від 20 років і надає перевагу фруктам та овочам — зокрема, манго, хурмі, макадамії, горіхам, насінню та картоплі.

Менше насичених жирів

Нарешті, він рекомендує їсти менше насичених жирів, наголошуючи на цьому в одній зі своїх доповідей: «Оптимальною дієтою є вегетаріанська дієта. Я молюся, щоб усі ви вели правильний спосіб життя».

Нагадаємо, 109-річна італійка розповіла, яким трьом речам вона завдячує своїм довголіттям і щасливим життям.