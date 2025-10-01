103-річний бігун назвав 5 звичок для довгого і здорового життя

Довгожитель Майк Фремонт. Фото: Richroll

103-річний Майк Фремонт зі США — приклад того, що навіть у дуже поважному віці можна зберігати активність і здоров’я. Він не лише бігає та займається веслуванням, а й регулярно виходить на старт різних змагань. У 2025 році чоловік став найстаршим учасником марафону Flying Pig у Цинциннаті.

Його особиста історія вражає не менше, ніж спортивні результати. У 69 років лікарі діагностували в нього колоректальний рак і відвели лише три місяці життя. Фремонт вирішив змінити спосіб харчування та перейшов на сувору вегетаріанську дієту. Через два з половиною роки йому видалили пухлину. Лікарі шукали метастази, але їх не виявили — хвороба перестала прогресувати.

Отримавши шанс жити далі, він почав активно брати участь у змаганнях — від дистанцій на 10 км до повних марафонів. За його словами, біг допоміг утримувати вагу та підтримувати фізичну форму. Згодом чоловік навіть почав перемагати у деяких забігах.

Фремонт наголошує, що секрет його довголіття полягає не в дорогих біодобавках чи виснажливих тренуваннях. Основу складають прості щоденні дії. Він виокремлює п’ять головних ранкових звичок:

Вихід на свіже повітря протягом 30 хвилин після пробудження. Це може бути прогулянка, легкий біг або навіть підйом сходами. Такий ритуал допомагає налаштувати біологічний годинник і зарядитися енергією.

Сніданок із клітковиною та рослинними продуктами. У його раціоні переважають цілозернові каші, овочі, бобові та зелень.

Вода замість солодких напоїв. День він починає зі склянки води, що допомагає відновити баланс рідини та зняти млявість.

Регулярність тренувань. Біг чи інші навантаження він виконує кілька разів на тиждень, обираючи помірний ритм без стресу для організму.

Якісний сон. Чіткий графік відпочинку дає йому змогу прокидатися бадьорим і готовим до нових активностей.

