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11 продуктів для здорового довголіття: що радить наука
Дієтологи назвали 11 продуктів, які сповільнюють старіння організму. Серед них — горіхи, морські водорості та зелений чай.
Сучасна наука дедалі частіше підтверджує, що наш вибір способу життя, а не лише генетика, відіграє ключову роль у тому, як ми старіємо. За словами деяких дієтологів, близько 75% нашого здоров’я визначається саме цим вибором, і харчування посідає тут особливе місце. Правильно підібраний раціон може не лише забезпечити енергію та гарний настрій, а й покращити травлення та якість сну, що є фундаментальними для якісного життя, особливо з віком.
Про це повідомило видання eatingwell.com.
«Дієта з високим вмістом поживних речовин, в якій особлива увага приділяється рослинним джерелам, пов’язана з більш низькою смертністю і більш здоровим довголіттям», — зазначила доктор медичних наук Цяньчжи Цзян.
Топ-11 продуктів для омолодження організму
Дієтологи назвали низку продуктів, які можуть не лише продовжити, а й значно покращити якість життя. Ось 11 «еліксирів молодості», які варто додати до свого раціону:
Волоські горіхи: регулярне вживання може зменшити запалення та покращити когнітивне старіння. Вони також можуть допомогти запобігти раннім змінам мозку, які ведуть до хвороби Альцгеймера.
Морські водорості: ці низькокалорійні продукти, багаті на клітковину та вітаміни, знижують ризик діабету та серцево-судинних захворювань.
Консервована або сушена квасоля: містить рослинний білок, клітковину, вітаміни, мінерали та поліфеноли з протизапальними й антиоксидантними властивостями.
Оливкова олія першого віджиму: ключовий інгредієнт середземноморської дієти, багатий на мононенасичені жири та поліфеноли.
Насіння чіа: джерело омега-3 жирних кислот та розчинної клітковини, знижує високий рівень холестерину та кров’яний тиск.
Чорнослив: містить вітамін К, бор, кальцій, магній та фенольні сполуки, необхідні для міцних кісток.
Харчові дріжджі: рослинне джерело вітаміну B12, додає натуральний сирний смак без зайвого жиру та натрію.
Зелений чай: містить поживні речовини, що знижують стрес та підтримують когнітивне здоров’я.
Трави та спеції: сприяють здоров’ю мозку та серця.
Консервована риба: багата на жирні кислоти омега-3, що зменшують запалення та підтримують здоров’я мозку.
Цілісні злаки: містять клітковину для здоров’я кишківника, вітаміни групи В для енергії та вуглеводи для стабілізації рівня цукру в крові.
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