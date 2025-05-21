11 продуктів для здорового довголіття: що радить наука

Продукти для здорового довголіття / © Unsplash

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Сучасна наука дедалі частіше підтверджує, що наш вибір способу життя, а не лише генетика, відіграє ключову роль у тому, як ми старіємо. За словами деяких дієтологів, близько 75% нашого здоров’я визначається саме цим вибором, і харчування посідає тут особливе місце. Правильно підібраний раціон може не лише забезпечити енергію та гарний настрій, а й покращити травлення та якість сну, що є фундаментальними для якісного життя, особливо з віком.

Про це повідомило видання eatingwell.com.

«Дієта з високим вмістом поживних речовин, в якій особлива увага приділяється рослинним джерелам, пов’язана з більш низькою смертністю і більш здоровим довголіттям», — зазначила доктор медичних наук Цяньчжи Цзян.

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Топ-11 продуктів для омолодження організму

Дієтологи назвали низку продуктів, які можуть не лише продовжити, а й значно покращити якість життя. Ось 11 «еліксирів молодості», які варто додати до свого раціону:

Волоські горіхи : регулярне вживання може зменшити запалення та покращити когнітивне старіння. Вони також можуть допомогти запобігти раннім змінам мозку, які ведуть до хвороби Альцгеймера.

Морські водорості : ці низькокалорійні продукти, багаті на клітковину та вітаміни, знижують ризик діабету та серцево-судинних захворювань.

Консервована або сушена квасоля : містить рослинний білок, клітковину, вітаміни, мінерали та поліфеноли з протизапальними й антиоксидантними властивостями.

Оливкова олія першого віджиму : ключовий інгредієнт середземноморської дієти, багатий на мононенасичені жири та поліфеноли.

Насіння чіа : джерело омега-3 жирних кислот та розчинної клітковини, знижує високий рівень холестерину та кров’яний тиск.

Чорнослив : містить вітамін К, бор, кальцій, магній та фенольні сполуки, необхідні для міцних кісток.

Харчові дріжджі : рослинне джерело вітаміну B12, додає натуральний сирний смак без зайвого жиру та натрію.

Зелений чай : містить поживні речовини, що знижують стрес та підтримують когнітивне здоров’я.

Трави та спеції : сприяють здоров’ю мозку та серця.

Консервована риба : багата на жирні кислоти омега-3, що зменшують запалення та підтримують здоров’я мозку.

Цілісні злаки: містять клітковину для здоров’я кишківника, вітаміни групи В для енергії та вуглеводи для стабілізації рівня цукру в крові.

Раніше ми повідомляли дефіцит, яких вітамінів та мінералів може заважати схудненню.