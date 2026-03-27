11 продуктів із високим вмістом магнію, які покращують сон і допомагають знизити стрес
Насіння, горіхи, бобові та риба можуть впливати на якість сну. Усі вони містять магній та інші речовини, пов’язані зі зниженням стресу.
Продукти, багаті на магній, можуть допомогти нормалізувати сон і зменшити рівень стресу. Йдеться, зокрема, про горіхи, насіння, рибу та листову зелень, які також містять інші корисні речовини для настрою.
Про це повдомило видання Health.
Магній відіграє важливу роль у роботі нервової системи та реакції організму на стрес. Його достатнє споживання пов’язують із більш спокійним станом і кращою якістю сну. Крім того, деякі продукти з цього списку містять триптофан, омега-3 жирні кислоти та клітковину, що також можуть впливати на самопочуття.
До переліку продуктів із високим вмістом магнію входять:
Гарбузове насіння. Одна порція (близько 30 г) покриває приблизно 37% добової потреби в магнії. Воно також є джерелом триптофану, який пов’язують із покращенням тривалості сну.
Мигдаль. Порція близько 28 горіхів забезпечує до 18% добової норми магнію. Магній допомагає розслабленню м’язів і впливає на реакцію організму на стрес.
Шпинат. Варений шпинат містить значну кількість магнію, а також антиоксиданти й клітковину, що підтримує здоров’я кишечника, який бере участь у регуляції циклів сну.
Темний шоколад. Продукт із високим вмістом какао є джерелом магнію та сполук, що можуть впливати на рівень серотоніну.
Авокадо. Окрім магнію, містить клітковину та корисні жири, які допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові та настрій.
Чорна квасоля. Містить магній, рослинний білок і вітаміни групи B, зокрема B6, що бере участь у виробленні нейромедіаторів.
Лосось. Забезпечує організм магнієм і омега-3 жирними кислотами, які пов’язують із підтримкою роботи мозку та емоційного стану.
Кеш’ю. Містять магній і невелику кількість триптофану, що може сприяти розслабленню.
Кіноа. Цільне зерно, яке поєднує магній, білок і клітковину, що допомагає уникати різких коливань рівня цукру в крові.
Насіння чіа. Містить магній, клітковину та омега-3 жирні кислоти, зокрема альфа-ліноленову кислоту.
Насіння конопель. Одна порція (близько 3 столових ложок) може забезпечити до 50% добової потреби в магнії, а також містить білок і корисні жири.
Фахівці радять отримувати магній із різних продуктів, а не покладатися на одне джерело. Зокрема, рекомендують додавати насіння до йогуртів і каш, використовувати бобові в супах і салатах, а рафіновані зернові замінювати на цільні, зокрема кіноа.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, з чим краще їсти яйця, щоб організм максимально засвоював вітамін D.