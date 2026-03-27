11 продуктів із високим вмістом магнію, які покращують сон і допомагають знизити стрес

Продукти, багаті на магній, можуть допомогти нормалізувати сон і зменшити рівень стресу. Йдеться, зокрема, про горіхи, насіння, рибу та листову зелень, які також містять інші корисні речовини для настрою.

Про це повдомило видання Health.

Магній відіграє важливу роль у роботі нервової системи та реакції організму на стрес. Його достатнє споживання пов’язують із більш спокійним станом і кращою якістю сну. Крім того, деякі продукти з цього списку містять триптофан, омега-3 жирні кислоти та клітковину, що також можуть впливати на самопочуття.

До переліку продуктів із високим вмістом магнію входять:

Гарбузове насіння. Одна порція (близько 30 г) покриває приблизно 37% добової потреби в магнії. Воно також є джерелом триптофану, який пов’язують із покращенням тривалості сну.

Мигдаль. Порція близько 28 горіхів забезпечує до 18% добової норми магнію. Магній допомагає розслабленню м’язів і впливає на реакцію організму на стрес.

Шпинат. Варений шпинат містить значну кількість магнію, а також антиоксиданти й клітковину, що підтримує здоров’я кишечника, який бере участь у регуляції циклів сну.

Темний шоколад. Продукт із високим вмістом какао є джерелом магнію та сполук, що можуть впливати на рівень серотоніну.

Авокадо. Окрім магнію, містить клітковину та корисні жири, які допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові та настрій.

Чорна квасоля. Містить магній, рослинний білок і вітаміни групи B, зокрема B6, що бере участь у виробленні нейромедіаторів.

Лосось. Забезпечує організм магнієм і омега-3 жирними кислотами, які пов’язують із підтримкою роботи мозку та емоційного стану.

Кеш’ю. Містять магній і невелику кількість триптофану, що може сприяти розслабленню.

Кіноа. Цільне зерно, яке поєднує магній, білок і клітковину, що допомагає уникати різких коливань рівня цукру в крові.

Насіння чіа. Містить магній, клітковину та омега-3 жирні кислоти, зокрема альфа-ліноленову кислоту.

Насіння конопель. Одна порція (близько 3 столових ложок) може забезпечити до 50% добової потреби в магнії, а також містить білок і корисні жири.

Фахівці радять отримувати магній із різних продуктів, а не покладатися на одне джерело. Зокрема, рекомендують додавати насіння до йогуртів і каш, використовувати бобові в супах і салатах, а рафіновані зернові замінювати на цільні, зокрема кіноа.

