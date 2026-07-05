11-річний хлопчик помер від сказу після контакту з кажаном без укусу

Кажан / © pexels.com

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Випадок 11-річного хлопчика з Канади, який помер від сказу після контакту з кажаном, став приводом для серйозного попередження з боку лікарів. За словами фахівців, дитину не вкусили у звичному розумінні цього слова, однак навіть без видимих пошкоджень шкіри контакт із твариною виявився смертельним.

Історію хлопчика нещодавно опублікував Журнал Канадської медичної асоціації (CMAJ). Автори наголошують, що оприлюднили цей випадок, аби допомогти запобігти подібним трагедіям у майбутньому.

Подія сталася влітку 2024 року, коли хлопчик разом із родиною відпочивав у котеджі на півночі канадської провінції Онтаріо.

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Одного ранку дитина прокинулася й побачила кажана, який лежав у нього на носі та роті.

Як повідомляє CBC, батько хлопчика швидко прибрав тварину з обличчя сина, спіймав її в каструлю та випустив надвір. Однак тоді ніхто не припускав, що контакт уже міг призвести до зараження.

Оскільки на тілі дитини не було помітно жодних слідів укусу чи подряпин, батьки не звернулися по медичну допомогу одразу після інциденту.

Лише через 19 днів після контакту з кажаном хлопчика доправили до відділення невідкладної допомоги. У нього з’явилися блювання, поколювання та оніміння обличчя.

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Під час обстеження лікарі встановили, що дитина заразилася сказом, хоча жодних видимих ушкоджень шкіри, характерних для укусу, не виявили.

На жаль, врятувати хлопчика вже не вдалося. За даними клініки Mayo, після появи клінічних симптомів сказ практично завжди має смертельний перебіг.

Саме тому медики вирішили використати цей випадок як застереження для інших.

Фахівці наголошують, що будь-який безпосередній контакт людини з кажаном — навіть якщо укусу чи подряпини не видно — є підставою для негайного звернення до лікаря.

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«Будь-який прямий контакт людини з кажаном, навіть за відсутності видимого укусу чи подряпини, є приводом для проведення постконтактної профілактики сказу (PEP) та обговорення цього питання з органами охорони здоров’я», — наголосив дитячий інфекціоніст Дитячої лікарні Макмастера доктор Браян Гаммель.

Його слова були включені до звіту CMAJ. Йдеться про PEP (постконтактну профілактику) — комплекс невідкладних заходів, який, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, здатний запобігти розвитку сказу після можливого зараження.

У ВООЗ пояснюють, що постконтактна профілактика є життєво важливим лікуванням для людей, які могли контактувати зі скаженими тваринами. Крім того, її також рекомендують особам із підвищеним ризиком такого контакту.

Автори публікації в CMAJ підкреслюють, що у випадку сказу вирішальне значення має саме швидкість звернення по допомогу.

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Як зазначив доктор Гаммель в інтерв’ю CBC: «Для нас і для родини було важливо скористатися нагодою, щоб винести з цього випадку корисний досвід та уроки, які допоможуть поширити обізнаність та розуміння щодо інфекції сказу та пов’язаних з нею ризиків».

Медики наголошують: якщо після контакту з кажаном є хоча б найменша підозра на можливе зараження, не варто чекати появи симптомів. Саме своєчасна постконтактна профілактика може врятувати життя.

Нагадаємо, чим загрожує сказ та як уберегтися.

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