Як дожити до 116 років: секрет довголіття іспанської бабусі

Науковці запропонували найстарішій бабусі світу пройти тестування, щоб розкрити секрет її довголіття. На що вона погодилася. Вчені дуже здивовані тим фактом, що бабуся, попри її вік, почувається добре і практично не має відхилень за здоров’ям, пише The Independent.

Який секрет довголіття іспанської «супербабусі»

Марія Браньяс, яка є рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса, народилася 1907 року в Сан-Франциско. Коли їй було вісім років, родина переїхала до іспанського міста Каталонії. У соцмережах жінка відома як «суперкаталонська бабуся», яка останні 22 роки проживає у будинку для літніх людей.

Дослідники вмовили жінку пройти тестування, аби допомогти їм зрозуміти, які хвороби можуть бути пов’язані безпосередньо зі старістю. Проте, незважаючи на вік, сама жінка не має серйозних проблем зі здоров’ям. Хіба що вікові проблеми, які пов’язані зі слухом та опорно-руховим апаратом. До того ж, жінка має чудову пам’ять.

«Бабуся має абсолютно ясне мислення. Вона може назвати в деталях епізоди зі свого життя, навіть коли їй було чотири роки. І у неї немає проблем із серцем та судинами, як зазвичай у літніх людей цього віку», - розповідає науковець Манель Естеллер.

Хоча сама Браньяс прожила нелегке життя. Зазначається, що бабуся пережила землетрус, дві світові війни, громадянську війну в Іспанії, пандемію іспанського грипу і перехворіла на коронавірус. Тому вчені хочуть розібратися з цим феноменом, припускаючи, що її біологічний вік значно молодший за хронологічний.

У жінки часто запитують, у чому секрет її довгого життя, і вона це пояснює таким чином. Бабуся говорить, що має гарні міцні зв’язки з родиною та друзями, перебуває у спокої, контактує з природою. У неї відсутні проблеми, у всьому панує лад, жінка не відчуває жалю, не спілкується з токсичними людьми і отримує від життя якомога більше позитиву.

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