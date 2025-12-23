Реклама

У Флориді, США, 14-річна дівчина перенесла надскладну 17-годинну операцію з ампутації ноги, вага якої перевищувала масу решти її тіла більш ніж удвічі.

Про це повідомляє Fox 13.

Рідкісне захворювання, яке роками прогресувало, досі не має офіційної медичної назви та поставило лікарів у глухий кут.

Жасмін Рамірес із міста Брейдентон зіткнулася з хворобою ще в ранньому дитинстві. За словами родини, перші тривожні ознаки з’явилися, коли дівчинці було лише два роки — її ліва нога почала рости значно швидше, ніж решта тіла.

З роками ситуація лише погіршувалася. Спочатку Жасмін могла ходити, однак із часом аномальний ріст і вага ноги зробили це неможливим. Дівчина була змушена користуватися колісним кріслом, а одяг для неї шили на замовлення.

Жасмін Рамірес / Фото: Fox 13/Jasmine's Journey

«Ми розуміли, що це ненормально, але завжди намагалися ставитися до Жасмін як до звичайної дитини», — розповіла її сестра Анастасія Рамірес.

Операцію провели в дитячій лікарні імені Джона Гопкінса у Сент-Пітерсберзі. Під час майже 17-годинного хірургічного втручання лікарі ампутували ліву ногу, яка важила близько 77 кг, а також видалили пухлину з черевної порожнини.

Жасмін Рамірес / Фото: Fox 13/Jasmine's Journey

Медики повідомили родині, що стан дівчини є настільки рідкісним, що не має чіткого діагнозу. Наразі його класифікують як лімфоматозне утворення. За словами лікарів, аномально швидко росли всі тканини — кістки, жир, вени, артерії та м’язи.

Рішення про ампутацію ухвалили після того, як інфекція, пов’язана з ногою, почала загрожувати життю підлітка. Після операції вага самої Жасмін становить приблизно 36 кг.

Жасмін Рамірес / Фото: GoFundMe

Попри пережите, лікарі та родина налаштовані оптимістично. За словами старшої сестри, дівчина поступово повертається до нормального життя, хоча попереду на неї чекає складний період адаптації до нового етапу.

Після операції родина запустила кампанію зі збору коштів на GoFundMe, щоб покрити медичні витрати та дати можливість батькам цілодобово перебувати поруч із донькою під час реабілітації.

