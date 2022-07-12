15 пацієнтів з онкологією та жінку з мінно-вибуховою травмою доправили на лікування до клінік Італії

МОЗ у межах співпраці з Європейською комісією продовжують евакуйовувати людей на лікування до спеціалізованих клінік за кордоном.

Медики продовжують доправляти українських пацієнтів до клінік Італії. Зокрема, вдалося евакуювати 15 пацієнтів з онкологією та жінку з мінно-вибуховою травмою, яка постраждала від ворожого обстрілу.

Це громадяни з Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської та Київської областей. Всі вони потребують подальшого лікування та медичної реабілітації, повідомили у МОЗ.

Спочатку їх транспортували до Львова для стабілізації стану. Потім наземним транспортом — до Польщі, звідки літаком — до клінік Італії для отримання необхідного лікування.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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