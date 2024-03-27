15-річній дівчинці із синдромом Рапунцель видалили зі шлунка 3 кг волосся – фото

Дівчинці-підлітку, яка страждає на синдром Рапунцель, видалили трикілограмовий клубок волосся зі шлунка після того, як вона з'їла власні пасма.

Про це пише Daily Star.

Коли 13-річну Мелісу Вільямс з Ліверпуля, Велика Британія, госпіталізували, лікарі виявили у неї в шлунку жмут волосся розміром з м'яч для регбі. Вони провели життєво важливу операцію, щоб видалити його, розрізавши на чотири частини.

42-річна мама дівчинки Джекі розповіла: "Вона була дуже замкнутою. Вона не спілкувалася з друзями, а потім я помітила, що її волосся стає все коротшим і коротшим. Зрештою, вона припинила ходити до школи, тому що з неї знущалася не одна людина, а весь клас. Вона сильно схудла, і я спочатку подумала, що у неї розлад харчової поведінки. Вона сказала: "Ні, мамо, мені просто боляче, коли я їм. Я відчуваю, що їжа застрягла в моєму горлі". Якби ми не забрали її тоді, вона б не вижила. Це було настільки серйозно".

Меліса Вільямс / Фото: Jackie Williams / SWNS

Мелісса почала скаржитися на біль, тож Джекі відвела доньку до лікаря, щоб з'ясувати, в чому справа. Вона сказала: "Вона робила це протягом двох-трьох років, але ми й гадки не мали, поки її стан здоров'я не погіршився".

Коли біль посилився, Джекі відвезла доньку її до лікарні Олдер Гей, де у вересні 2021 року рентгенівський знімок виявив у її шлунку величезне утворення розміром від 8 до 10 см.

У Мелісси також діагностували трихотиломанію – нав'язливе бажання виривати волосся. Тато Гарі сказав: "Ми знайшли дивні жмути волосся в її кімнаті. Ми сказали їй про це, і тоді вона сказала, що їла його". Джекі додала: "Через те, що воно було таким великим, його довелося видалити хірургічним шляхом. Він був розміром з регбійний м'яч, і його довелося розрізати на чотири частини, щоб витягти. Його довелося піднімати двома руками".

Меліса Вільямс / Фото: Jackie Williams / SWNS

Мелісса перенесла операцію в жовтні 2021 року в лікарні Олдер Гей, Ліверпуль, і залишалася в медзакладі протягом трьох тижнів після боротьби з чотирма інфекціями. Відтоді Мелісса отримує допомогу від своєї школи та Служби психічного здоров'я дітей та підлітків (CAMHS), щоб навчитися справлятися зі своєю тривогою за допомогою дихальних технік та лікування медичним канабісом.

Меліса Вільямс / Фото: Jackie Williams / SWNS

Джекі сказала: "Їй поступово стає набагато краще. Її волосся чудово відросло. Приємно бачити, як далеко вона просунулася, тепер вона з нетерпінням чекає на свій випускний, на який я ніколи не думала, що зможу її відправити. Вона все ще смикає себе за волосся і смокче його. Вона завжди буде це робити, просто треба вміти з цим давати раду".

Нагадаємо, жінці ампутували руку після нещасного випадку з феном. Вона втратила кисть і зап'ястя.

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