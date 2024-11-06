15-річний хлопчик помер після того, як хірурги дістали з його тіла 56 металевих предметів – фото

Він проковтнув батарейки, ланцюжки, уламки бритви та гвинти.
В Індії 15-річний хлопчик помер після того, як лікарі видалили з його живота 56 сторонніх предметів – зокрема, батарейки, ланцюжки, уламки бритви та гвинти.
Про це повідомляє Need To Know.
Адітья Шарма з міста Хаттрас, штат Уттар-Прадеш, помер після того, як медики лікарні Сафдарджунг у Делі провели складну п'ятигодинну операцію з видалення цих предметів.
Під час операції були видалені предмети вагою 350 грамів. Але, як повідомляється, інфекція поширилася на його кишківник, що призвело до його розриву.
Попри наявність предметів у шлунку, в горлі та роті хлопчика не було жодних ознак пошкоджень.
Медики лікарні Сафдарджунг заявили, що його смерть має бути розслідувана.
Проблеми зі здоров'ям Адітьї почалися 13 жовтня, коли він почав відчувати задишку і дискомфорт. Він помер 28 жовтня, через два тижні після появи перших симптомів.
Нагадаємо, раніше зі шлунка підлітка видалили волосся вагою 3,5 кг. Маса важила стільки ж, скільки домашня кішка.
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