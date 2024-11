15-річний хлопчик помер після того, як хірурги дістали з його тіла 56 металевих предметів – фото

В Індії 15-річний хлопчик помер після того, як лікарі видалили з його живота 56 сторонніх предметів – зокрема, батарейки, ланцюжки, уламки бритви та гвинти.

Про це повідомляє Need To Know.

Адітья Шарма з міста Хаттрас, штат Уттар-Прадеш, помер після того, як медики лікарні Сафдарджунг у Делі провели складну п'ятигодинну операцію з видалення цих предметів.

Під час операції були видалені предмети вагою 350 грамів. Але, як повідомляється, інфекція поширилася на його кишківник, що призвело до його розриву.

Лікарі дістали з тіла хлопчика 56 металевих предметів / Фото: Rare Shot News

Попри наявність предметів у шлунку, в горлі та роті хлопчика не було жодних ознак пошкоджень.

Лікарі дістали з тіла хлопчика 56 металевих предметів / Фото: Rare Shot News

Медики лікарні Сафдарджунг заявили, що його смерть має бути розслідувана.

Проблеми зі здоров'ям Адітьї почалися 13 жовтня, коли він почав відчувати задишку і дискомфорт. Він помер 28 жовтня, через два тижні після появи перших симптомів.

Адітья Шарма / Фото: Rare Shot News

Нагадаємо, раніше зі шлунка підлітка видалили волосся вагою 3,5 кг. Маса важила стільки ж, скільки домашня кішка.

Читайте також: