18-річна дівчина не може ходити, розмовляти та їсти через загадкову хворобу

18-річна дівчина, яка не може ходити, говорити і їсти, боїться, що може померти, оскільки лікарі ще не дійшли згоди щодо того, що з нею насправді відбувається.

Про це пише Mirror.

Міллі МакЕйнш стверджує, що її стан настільки важкий, що вона не може навіть сидіти, їй важко говорити і ковтати, а найменші відчуття, такі як дотик, шум і світло, здаються їй нестерпними через підвищену чутливість органів чуття.

"Мені здається, що я помираю. Мені постійно боляче. Я в агонії, а вони мене не слухають", - сказала вона, описуючи свої випробування як "тортури". "Я більше не можу цього витримати".

Міллі МакЕйнш / Фото: change.org

Міллі отримала неофіційний діагноз синдром хронічної втоми, також відомий, як важкий міалгічний енцефаломієліт, і була госпіталізована в січні для встановлення живильної трубки після того, як її стан погіршився і вона більше не могла ковтати їжу або рідину. Її сім'я стверджує, що після прибуття до лікарні Міллі "благала" лікарів допомогти їй поїсти, заявляючи, що вона голодна.

Однак офіційного діагнозу на той момент ще не було встановлено, і медики спочатку запідозрили у неї розлад харчової поведінки. Попри це, Міллі та її сім'я завжди вважали, що у неї був міалгічний енцефаломієліт, хоча отримати остаточний діагноз, як відомо, дуже складно.

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Мультисистемне захворювання може серйозно обмежити фізичні можливості людини та загальну якість її життя. У найбільш екстремальних випадках воно може бути навіть смертельним. Не існує простого тесту, який би точно визначив хворобу, натомість лікарі ставлять діагноз на основі симптомів та виключення інших потенційних причин, що може бути тривалим процесом.

Справжнім ударом для сім'ї Міллі стало те, що, на їхню думку, лікування та аналізи, які призначають у лікарні, намагаючись діагностувати її проблеми, насправді погіршують стан підлітка. У відчайдушній спробі прояснити ситуацію вони звернулися до приватного лікаря, який одразу ж виявив важку форму розсіяного склерозу.

Її засмучена матір, 53-річна Люсі Монтгомері, розповіла: "Лікарі продовжують говорити, що знають, що Міллі "вірить", що вона так почувається. Але вони не розуміють, що навіть кроки, вібрація від того, що хтось ходить поруч у лікарні, спричиняють у неї агонію. Міллі каже: "Я просто хочу до мами, лише до мами". Вона просто хоче, щоб моя голова була на її грудях весь час, поки я там. Вона просто хоче відчувати мамину любов. Люди з важкою формою розсіяного склерозу потребують мами або захисника, хто б це не був. Вона не хоче відпускати наші руки, коли ми маємо йти. Це нестерпно. Я у відчаї, тому що вона в пеклі, вона хоче додому, і вона говорила про це лікарям. Але вони не звертаються за допомогою до рекомендованих нами фахівців, які розуміють хворобу Міллі".

Джейн МакНіколас, головна лікарка Університетських лікарень Морекамб Бей NHS Foundation Trust, заявила: "Через складність цього випадку ми не можемо коментувати його, окрім того, що наші команди наполегливо працюють з відповідними фахівцями, щоб забезпечити найкращий можливий догляд за пацієнткою".

Нагадаємо, фізично здорова 28-річна жінка закінчить своє життя евтаназією наступного місяця. Вона помре у себе вдома поруч із коханим.

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