18 років страждає на нестерпний біль: медики не можуть дістати голку, яку залишили у вагіні жінки

Процедуру тричі відкладали через те, що вона змістилася в її тілі.

Таїландка приголомшила соціальні мережі, розповівши, що 18 років тому під час пологів у її вагіні помилково залишили голку, яка спричиняла їй сильний біль всі ці роки, і її досі не можуть витягти.

Як пише SCMP, про це стало відомо на офіційному сайті Фонду допомоги дітям і жінкам Pavena, некомерційної організації в Таїланді, яка займається допомогою жертвам насильства, зокрема зґвалтувань, домагань і торгівлі людьми.

Фонд повідомив, що отримав листа від 36-річної жінки, яка проживає в Наратхіваті, ім'я якої не розголошується. Вона звернулася по допомогу через медичну помилку, яка сталася 18 років тому, коли вона народжувала в лікарні.

Під час пологів медичний персонал випадково впустив голку в піхву, накладаючи шви, і не зміг її дістати. Побоюючись надмірної кровотечі, вони вирішили зашити рану, залишивши голку всередині. Відтоді жінка відчуває періодичний та нестерпний біль внизу живота.

Вона нічого не знала про інцидент до минулого року, коли рентгенівське обстеження в державній лікарні виявило, що голка застрягла в її піхві. Згодом її направили до лікарні в провінції Сонгхла на операцію, але процедуру тричі відкладали через те, що голка зміщувалася в її тілі.

Рентгенівський знімок, на якому видно, що голка застрягла у піхві жінки / Фото: Pavena Foundation for Children and Women

Наразі голка залишається невидаленою, що вимагає від неї відвідувати лікарню чотири рази на місяць для спостереження за станом її здоров'я. Хоча більшість її медичних витрат покриває страховка, вона все ще стикається зі значним фінансовим навантаженням через додаткові витрати, такі як транспорт, які її сім'я, що перебуває у скрутному фінансовому становищі, не може собі дозволити. Це спонукало її звернутися за допомогою до фонду.

Отримавши її прохання, фонд скоординував дії з місцевою державною лікарнею, щоб сільський голова супроводжував жінку для проходження комплексного лікування. Вони також зв'язалися з місцевим управлінням соціального захисту, щоб організувати транспорт для її візитів до лікарні, і пообіцяли продовжувати стежити за її лікуванням.

Подробиці щодо того, коли голка може бути вилучена і як довго триватиме необхідне лікування, не розголошуються. Реакція лікарні на інцидент і будь-які потенційні юридичні дії щодо компенсації залишаються незрозумілими.

Нагадаємо, через рак чоловікові відрізали частину пеніса. Він розповів, як це вплинуло на його статеве життя.

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