У Китаї лікарям вдалося врятувати життя чоловіка, видаливши з його мозку 18-сантиметрового черв’яка, який оселився там через роки після того, як пацієнт проковтнув сирі органи змії.

Про цей унікальний випадок повідомляє Oddity Central.

Чоловік на ім’я Лі звернувся до медиків у провінції Хунань після того, як почав раптово непритомніти, страждати на судоми та піну з рота. Проблеми зі здоров’ям з’явилися приблизно рік тому, коли він відчув у оці дивне явище, схоже на мозаїку в полі зору. Під час огляду офтальмолог не знайшов нічого підозрілого, однак МРТ показало наявність стороннього предмета за його очима. Оскільки симптоми зникли, Лі відмовився від операції і навіть не здогадувався, що саме тоді у його мозку почав жити паразит.

Наприкінці минулого місяця стан пацієнта різко погіршився: він знепритомнів, у нього з’явилися судоми та піна з рота. Повторне МРТ виявило живого черв’яка, і лікарі ухвалили рішення про проведення краніотомії. Під час операції хірургам вдалося витягти довгого білого паразита цілим і неушкодженим, коли той активно рухався.

Черв’як із мозку китайця / © odditycentral.com

Після втручання медики намагалися з’ясувати, яким чином черв’як опинився в мозку. Лі згадав, що багато років тому з’їв сирий жовчний міхур спійманої ним змії. Ця необачність дозволила личинці спарганума, що містилася в органах змії, потрапити до його організму й поступово дістатися мозку.

Спарганоз спричиняють личинки стьожкового черва Spirometra mansoni, який зазвичай паразитує у зміях, жабах та птахах. Вживання сирих або недостатньо термічно оброблених органів та м’яса цих тварин становить серйозну небезпеку, оскільки личинки можуть потрапити до організму людини та через роки спричиняти важкі наслідки, включно зі смертю.

На щастя, після операції Лі виписали з лікарні вже через 10 днів. Медики прогнозують його повне одужання та сподіваються, що цей випадок стане застереженням для інших, аби вони не повторювали його помилку.

