19-річна дівчина плаче кров'ю: загадковий випадок шокував лікарів (фото)

Дивний випадок з 19-річною бразилійкою, яка відчуває епізоди кровотечі з очей, носа, рота і вух, шокував медиків.

За словами її матері Марії Суарес, кровотечі з носа, рота і вух у доньки розпочалися у квітні 2019 року. Це відбувалося спонтанно приблизно кожні три місяці.

Але 1 квітня цього року вона вперше почала "плакати" кров'ю, що призвело до потемніння в очах. Відтоді у неї щодня йде кров з носа, рота, вух та очей. Кровотечі супроводжуються головним болем і болем у грудях, а іноді призводять до непритомності.

Бразилійка плаче кров'ю / Фото: needtoknow.co.uk

Марія розповіла місцевим ЗМІ: "Відчуття просто жахливе. Не буду брехати, я навіть почала звикати до того, що у моєї доньки тече кров з носа, вух і рота, але бачити це з її очей – це розриває серце. Це жахливо. Це відчуття безпорадності і смутку. Найгірше – це відсутність діагнозу".

Бразилійка плаче кров'ю / Фото: needtoknow.co.uk

Її доньку доставили до лікарні в Сантосі, Бразилія, 2 квітня. Як повідомляється, це вже третій випадок госпіталізації цього року. Втім, точного діагнозу немає.

Експерти кажуть, що причиною її загадкового стану можуть бути травми, різні інфекції або порушення згортання крові.

