2 напої, які захищають печінку від хвороб: ми вживаємо їх щодня

Печінка відповідає за багато процесів у нашому тілі. Вона розщеплює й виводить токсини, сприяє засвоюванню вітамінів та зберігає енергію. Тому вкрай важливо підтримувати цей внутрішній орган у належному стані. Лікарі рекомендують правильно харчуватися, щоб печінка не хворіла і постійно відновлювалася. А ще називають два напої, які покращують її роботу. Ми вживаємо їх щодня, але навіть не здогадуємося про їхню користь для цього внутрішнього органу. А вони здатні захистити печінку від ожиріння, нівелюють запалення та запобігають окисненню її клітин.

Що треба пити, аби поліпшити роботу печінки

Кава. Дослідження, яке було проведене у 2016 році, показало, що кава допомагає навіть тим, хто має серйозні захворювання печінки. Зокрема, напій знижує ризик розвитку цирозу й раку, зменшує запалення. Також було виявлено, що знижується відсоток смертності серед тих людей, які мають тяжкі захворювання цього внутрішнього органу. Найбільшу користь кава приносить тим людям, які вживають не менше трьох чашок на день. Напій запобігає накопиченню жиру та білку, нейтралізує вільні радикали, які пошкоджують клітини печінки.

Дослідження, яке було проведене у 2016 році, показало, що кава допомагає навіть тим, хто має серйозні захворювання печінки. Зокрема, напій знижує ризик розвитку цирозу й раку, зменшує запалення. Також було виявлено, що знижується відсоток смертності серед тих людей, які мають тяжкі захворювання цього внутрішнього органу. Найбільшу користь кава приносить тим людям, які вживають не менше трьох чашок на день. Напій запобігає накопиченню жиру та білку, нейтралізує вільні радикали, які пошкоджують клітини печінки. Зелений чай. У 2020 році було проведено 15 досліджень і виявлено, що зелений чай знижує рівень печінкових ферментів у людей, які хворіють на цироз. А експеримент у 2017 році показав, що ті люди, які пили зелений чай, мали менше шансів захворіти на рак печінки. Щоб зелений чай приносив максимальну користь для цього внутрішнього органу, треба випивати не менше 4 чашок на день.

Перш ніж пити напої для профілактики хвороб печінки, варто консультуватися з лікарем, щоб не нашкодити своєму здоров’ю.

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