20 березня – Всесвітній день здоров’я ротової порожнини: п’ять порад стоматологів для здорової усмішки дитини

20 березня у світі відзначають Всесвітній день здоров’я ротової порожнини. У цей день варто пригадати правила профілактики стоматологічних захворювань, адже за оцінками ВООЗ, карієс є одним з найпоширеніших неінфекційних захворювань у світі: приблизно 2 мільярди людей мають карієс постійних зубів. При цьому понад половина дітей віком від 6 до 8 років має карієс молочних зубів. Саме тому фахівці наголошують: турбота про здоров’я зубів має починатися ще в дитинстві. Експерти діляться п’ятьма простими рекомендаціями, які допоможуть сформувати здорову усмішку в дитини та зменшити ризик стоматологічних проблем у майбутньому.

Карієс як глобальна проблема дитячого здоров’я

Нелікований карієс часто супроводжується болем, запаленнями та зниженням якості життя, тому експерти наголошують: стан порожнини рота безпосередньо впливає не лише на фізичне здоров’я, а й на загальний розвиток дитини.

Проблеми із зубами можуть ускладнювати жування, мовлення та ковтання, впливати на концентрацію, самооцінку й соціальну взаємодію, а також призводити до пропусків занять у школі.

Саме тому формування щоденних звичок, які працюють на випередження — ще до появи серйозних стоматологічних проблем.

П’ять кроків до здорової усмішки

1. Чищення зубів двічі на день

Дітям від шести років рекомендується чистити зуби двічі на день. Обов’язково перед сном і щонайменше ще раз протягом дня. Процедура має тривати близько двох хвилин і охоплювати всі поверхні кожного зуба.

Важливо використовувати зубну пасту з відповідним для віку вмістом фтору. Після чищення зубів експерти радять залишки пасти слід виплюнути, але не полоскати рот водою. Це дозволяє фтору ефективніше захищати емаль і сприяти її ремінералізації.

Фахівці також наголошують на ролі батьків: контроль і допомога під час чищення зубів залишаються важливими щонайменше до 8–10 років.

2. Міжзубна гігієна та очищення язика

Навіть ретельне чищення зубів не забезпечує повного очищення міжзубних проміжків. Саме там найчастіше накопичуються залишки їжі та бактерії, які сприяють розвитку карієсу й запалення ясен.

Щоденне використання зубної нитки та очищення язика допомагає значно зменшити бактеріальне навантаження в ротовій порожнині. Дітям молодшого віку в цій процедурі також потрібен нагляд або допомога дорослих.

3. Жувальна гумка без цукру після їжі

У випадках, коли немає можливості почистити зуби одразу після їжі, додатковим інструментом профілактики може стати жувальна гумка без цукру. Вона стимулює вироблення слини, яка нейтралізує кислоти, змиває залишки їжі та сприяє ремінералізації емалі.

Експерти застерігають: жувальна гумка підходить не всім дітям. Рішення про її використання мають ухвалювати батьки, враховуючи вік дитини, стан прикусу та здатність правильно користуватися жуйкою.

4. Правильні харчові звички

Раціон дитини відіграє ключову роль у здоров’ї зубів. Часте споживання продуктів із високим вмістом цукру, солодких напоїв і постійні перекуси подовжують час дії кислот на емаль, підвищуючи ризик карієсу.

Фахівці рекомендують дотримуватися регулярного режиму харчування, обмежувати солодощі, віддавати перевагу воді між прийомами їжі та уникати перекусів перед сном.

5. Регулярні візити до стоматолога

Профілактичні огляди у стоматолога варто проводити кожні 3–6 місяців. Такі візити дозволяють виявляти проблеми на ранніх стадіях, коригувати гігієнічні звички та за потреби формувати індивідуальний план догляду за зубами.

Профілактика як інвестиція в якість життя

«Профілактичний догляд за порожниною рота слід починати з раннього віку. Саме регулярність і формування правильних звичок мають вирішальне значення. Прості щоденні дії не лише захищають зуби, а й реально покращують якість життя дитини», — наголошує професорка Дорота Ольчак-Ковальчик, президентка Польського товариства дитячої стоматології.

Фахівці наголошують: ключову роль у профілактиці відіграє не лише регулярна гігієна, а й просвіта. Досвід багаторічних освітніх ініціатив за участі компанії Mars показує, що системна робота з батьками й дітьми допомагає формувати здорові звички змалку та робить турботу про усмішку частиною щоденного життя родини.

Формування таких звичок у дитинстві закладає основу не лише для здорової усмішки, а й для загального добробуту дитини в майбутньому.