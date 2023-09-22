20-річна дівчина має алергію майже на усі продукти: як вона живе (фото)

Майже все може бути для неї смертельним.

Дівчина із алергією майже на усі продукти розповіла про своє непросте життя.

Про це пише New York Post.

Майже все може стати смертельним для Мії Сільверман. У 20-річної дівчини понад 50 видів алергії, і майже всі з них можуть викликати анафілаксію, тому їй доводиться постійно носити з собою адреналін, щоб запобігти небезпечним для життя реакціям, які траплялися майже щотижня, коли вона була дитиною.

"Просто в утробі матері мені було важко перетравлювати молочні продукти, але коли мені було два роки, мій батько приніс додому печиво з горіхами", - пригадала студентка коледжу з Бостона. "Моє горло одразу ж пересохло, все тіло вкрилося висипом, і мене рвало".

Міа Сільверман / Фото: Caters

Великий список алергій Сільверман містить арахісове масло; деревні горіхи та їхні олії, зокрема мигдаль, бразильський горіх, кеш’ю, фундук та макадамія; все насіння та їхні олії, крім насіння соняшнику, зокрема насіння чіа, насіння льону та кунжут; глутамат натрію; яйця; масло; вершки - і ароматизатори та барвники.

"Мені важко їсти те, що я хочу. Іноді мене ніби змушують харчуватися здоровою їжею. Тому, якщо я хочу китайську їжу, я не можу її їсти, бо в ній так багато кунжуту. Я надаю перевагу стейкам та макаронам. Щойно я починаю їсти оброблені продукти, тут і починаються проблеми", - розповіла вона.

Міа також має алергію на будь-яку рибу, а також на різні фрукти та овочі, такі як ківі, кавун, манго, яблука, персики, груші та вишня. Сочевиця, нут, сульфати, латекс та сироватка також входять до списку небезпечних для життя продуктів.

Деякі з менш поширених алергій, на які вона страждає, - це шоколад, кава, шафран, люпин, деякі червоні харчові барвники, молоко, сир, естрагон, сумах, тахіні, заатар, баклажани, кабачки, аннато, каротин, червоне вино та паприка.

“Це було так страшно; коли ми приїхали до лікарні, вони провели декілька аналізів і виявили, що маю інші алергії. Відтоді все розвивається дедалі більше", - додала вона.

Міа Сільверман / Фото: Caters

Сільверман зізналася, що часто почувається "вигнанницею", оскільки алергія не дозволяє їй ходити кудись поїсти та поспілкуватися, тим більше що будь-якої миті у неї може розвинутися нова алергія.

"Мені справді було важко у школі, і моє психічне здоров'я постраждало. Усю дорогу до старшої школи я стикалася зі знущаннями", — сказала вона. "Зараз мені краще, але коли я була дитиною, це було дійсно важко - завжди боятися, що все, що я з'їм, потенційно може мене вбити".

У дитинстві у неї була сильна алергія, через яку вона відчувала, що її відштовхують, знущаються та ігнорують діти у школі, що позначилося на її психічному здоров'ї.

Вона також щосили намагається жити "нормальним" життям, їй доводиться мати справу з ресторанами та супермаркетами, які не відповідають її конкретним потребам.

"Можливості моєї мами в приготуванні їжі були обмежені, коли я була дитиною, але вона любить складні завдання і чудово готує. Їй доводилося доставляти нам їжу, розмовляти із шеф-кухарем ще до того, як ми йшли до ресторану; їй довелося багато спілкуватися, щоб переконатися, що я в безпеці. Щоразу, коли я йшла на вечірку, мені доводилося брати з собою їжу та свій маленький кекс, а це відстій, коли відчуваєш, що ні в чому не можеш брати участь", - зазначила дівчина.

Міа Сільверман / Фото: Caters

Але не лише однолітки змушували її почуватись обділеною — свою роль відіграла і її родина.

"Багато членів моєї сім'ї виключають мене і не знають про це. У мене були родичі, які були свідками того, як я зазнала анафілаксії в ресторані і потрапила до лікарні, але вони були переконані, що те, через що я пройшла, було вигадано в моїй голові", - розповіла вона.

Сільверман перепробувала декілька ліків і розповіла, що лікарі підозрюють, що в неї досі невиявлене аутоімунне захворювання.

"Щеплення, які мені зробили, ніяк не допомогли позбутися алергії. Щоразу, коли мені роблять укол EpiPen, це дуже боляче. Це не просто напад болю, і все вже позаду — він впливає на мене до кінця дня і вимотує настільки, що мені доводиться проводити весь день у ліжку", - поділилася студентка.

Тим не менш, Сільверман робить все можливе, щоб жити повноцінним життям зі своїм небезпечним списком алергій, намагаючись отримати максимум користі.

"Зараз я працюю із спеціальним застосунком. Ви вказуєте свої алергії, і воно знаходить вам безпечні продукти. Це вирішило всі мої проблеми", - додала Міа.

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