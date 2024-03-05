22-річна дівчина миється серветками, бо не може торкатися до води

У неї алергія на воду та власний піт.

Жінка з Південної Кароліни не може прийняти душ через виснажливу алергію на воду, через яку вона відчуває болісний свербіж після контакту з H2O.

Про це пише nypost.com.

Алергія на воду трапляється вкрай рідко: у медичній літературі зареєстровано лише 37 випадків.

Коли Лорен Монтефуско приймає душ або іншим чином контактує з водою, вона відчуває сильний свербіж, який може тривати до години.

"Таке відчуття, ніби свербіж глибоко під поверхнею моєї шкіри", — описала 22-річна дівчина. "Я щосили намагаюся не чухатись, але нічого не можу з собою вдіяти".

Лорен Монтефуско / Фото: instagram.com/lorenmontefusco

Що ще гірше – немає жодного способу полегшити агонію. "Мені просто потрібно пережити це", - описала вона. "Я дряпаю шкіру, щоб завдати собі ще більшого болю і не відчувати роздратування".

Лорен вперше помітила у себе гідрофобію шкіри, коли їй було 12 років, але з роками її стан продовжував погіршуватися. Нарешті, через три роки вона звернулася до лікаря, після чого їй поставили діагноз вищезгаданої недуги.

Оскільки, як повідомляється, ліків від алергії немає, Монтефуско прагне пом'якшити симптоми, максимально уникаючи купання і за необхідності приймаючи душ дуже швидко. Після цього вона намагається якнайшвидше одягтися, тому що холодне повітря може посилити біль, так само як гоління тіла.

На жаль, відмова від душу лише незначно ефективна, враховуючи, що її висипання може бути спричинене перебуванням в океані, гідромасажних ваннах, басейнах і навіть через її власний піт.

"Я пробувала митися ганчіркою і водою, але це також вимагає води і спричиняє алергічну реакцію", - сказала Монтефуско, яка використовує сухий шампунь, щоб скоротити час перебування в душі.

Вона каже, що єдине надійне рішення — це використовувати серветки для тіла.

"Мені здалося огидним, що я намагаюся не приймати душ", - сказала вона.

На щастя, Монтефуско вдалося знайти в соціальних мережах людей із її захворюванням, які також відмовляються приймати душ, що, за її словами, змусило її почуватися набагато менш огидно.

"Це допомогло мені знайти інших хворих і побачити, що інші зазнають таких же труднощів, як і я, тому що це змушує мене почуватися менш огидно через той факт, що мені доводиться відмовлятися від душу", - сказала вона.

Лорен Монтефуско / Фото: instagram.com/lorenmontefusco

Нагадаємо, чоловік протягом 50 років не пив нічого, крім кока-коли. Він взагалі не вживає воду.

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