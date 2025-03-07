23-річна жінка вимагає у суді дозволу на евтаназію, яку в останню мить заблокував її батько

В Іспанії молода жінка намагається переконати суд дозволити їй добровільно піти з життя шляхом евтаназії всупереч бажанню батька, що є першим випадком такого роду.

Про це пише BBC.

23-річна жінка на ім'я Ноелія, яка хоче померти, паралізована через травми, які дістала під час спроби накласти на себе руки 2022 року.

Вона має підтримку регіонального уряду Каталонії після того, як у липні 2024 року місцева комісія з гарантування та оцінки евтаназії одноголосно підтримала її рішення.

Евтаназія – це акт свідомого припинення життя людини з метою полегшення страждань. Вона може бути недобровільною – наприклад, якщо людина перебуває в комі і не може дати свою згоду – або добровільною, як у цьому випадку.

Жінка повинна була померти в серпні, але процес був призупинений в останній момент через юридичні заперечення, висунуті її батьком за підтримання кампанії Abogados Cristianos.

"Я хочу закінчити з гідністю раз і назавжди", - сказала Ноелія в суді у вівторок, 4 березня.

Вона заявила, що зазнала "примусу" з боку релігійних груп, і сказала, що люди заповнили кімнату в центрі догляду, де вона зараз живе, "маленькими картинками, хрестами і релігійними символами".

Юридичне представництво уряду Каталонії у цій справі заявило, що "не було представлено жодних доказів наукового або експертного характеру, які б суперечили численним медичним звітам, що підтверджують рішення про смерть".

Однак батько жінки стверджував, що вона страждає на розлад особистості, який впливає на її судження, і вказував на "обов'язок держави захищати життя людей, особливо найбільш вразливих, як у випадку з молодою людиною з проблемами психічного здоров'я".

Він також сказав, що вона добре реагує на реабілітаційне лікування.

Його юридичне представництво також стверджує, що молода жінка декілька разів передумувала щодо евтаназії.

Прокурор не висловив своєї позиції щодо цієї справи, натомість закликав суддю вислухати думки експертів і самої жінки, перш ніж ухвалити рішення.

Закон про евтаназію був ухвалений в Іспанії 2021 року, але це перший випадок, коли справа потрапила до суду. Минулого року суддя в Барселоні відхилив спробу чоловіка оскаржити евтаназію свого 54-річного сина після того, як її схвалила комісія з гарантій та оцінки.

Нагадаємо, 1 березня в Колумбії 20-річна жінка закінчила життя шляхом евтаназії. Перед смертю музиканти виконали її останнє бажання.

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