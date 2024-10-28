23-річна жінка "застрягла у тілі восьмирічної дитини": що з нею сталося (фото)

23-річна жінка, яка має зріст восьмирічної дитини, розповіла, як вона живе з таким станом.

Про це пише LADbible.

Шона Рей – зірка реалітішоу "Я – Шона Рей ", де вона ділиться з глядачами своїм повсякденним життям. Вона має зріст 111 см і важить 22 кг.

"Хоча мене і називають "жінкою, яка застрягла в тілі восьмирічної дитини", я 23-річна жінка, чиєму тілу 23 роки. Воно дозріло, воно пройшло через статеве дозрівання, я виросла в тих місцях, де восьмирічні діти не ростуть, поки не досягнуть статевої зрілості, яка настає пізніше, тому я не в тілі восьмирічної дитини, я просто жінка нижчого зросту. Моє тіло – це моє тіло, це 23-річне тіло, і воно працює так само, як і будь-яке інше 23-річне тіло".

Коли Шоні було шість місяців, у неї діагностували рак мозку, лікування якого вплинуло на її ріст. Воно пошкодило її гіпофіз, що призвело до розвитку гіпофізарної карликовості.

Шона Рей / Фото: TLC

У розмові з TLC Шона пояснила: "Коли мені було шість місяців, мама помітила шишку на потилиці. Лікарі сказали, що це пухлина, дуже агресивна, ракова пухлина. Мене негайно прооперували, а після операції я проходила хіміотерапію протягом двох-трьох років. Мене визнали здоровою. Коли мені було близько п'яти років, я помітила, що всі діти значно вищі за мене. Тоді мене відвезли назад до дитячої лікарні і дізналися, що мій гіпофіз дуже близький до сплячого стану. Всі мої гормони, гормон росту, потові залози... виробляються набагато повільніше".

Після знімань у власному телешоу Шона ділиться з шанувальниками більшою частиною свого життя, розповідаючи їм про стан, на який вона страждає, і руйнуючи будь-які міфи, пов'язані з гіпофізарною карликовістю.

Вона також розповідає про своє особисте життя і про те, як їй вдається розпізнавати тих, "хто, можливо, має не найкращі наміри".

"Я щойно розвинула в собі здатність розпізнавати тих, хто, можливо, має не найкращі наміри, тому що вони видають себе", - розповіла вона в інтерв'ю New York Post. "Їхні запитання дуже націлені на мою фізичну форму. Вони вивчають мене так, ніби я зразок у лабораторії".

Шона Рей / Фото: TLC

Вона також розповіла про деякі свої щоденні труднощі, додавши: "У мене було багато проблем з людьми, які не вірили мені, коли я називала свій вік. Нещодавно я пішла здати кров на аналіз. Якийсь працівник не дозволив мені, бо подумав, що я дитина, яка йде без батьків. Вони всі заперечували той факт, що я була дорослою, і не дозволяли мені покинути територію без дорослого, який би забрав мене додому. Дійшло до того, що мені довелося піти, коли вони не бачили. Це було так екстремально".

Нагадаємо, у чоловіка зменшується половина обличчя через рідкісне захворювання. Він поділився "найважчим" у боротьбі з хворобою.

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