24-річна жінка проковтнула кілограм свого волосся: чим це закінчилося (фото)

Вона ходила з ним два роки.

У молодої жінки, яка два роки страждала на біль в животі, в шлунку був волосяний клубок розміром із пачку цукру.

Про це пише NTK.

24-річна дівчина також продовжувала хворіти від 2022 року. Їй було важко їсти і пити, що призвело до різкої втрати ваги.

Вона звернулася до лікарні, де медики виявили масу волосся. Клубок щонайменше мав довжину 40 см і важив 1 кг. Це стільки ж, скільки важить стандартна пачка цукру.

Діагноз "безоар" – медичний термін для позначення пухлини – був поставлений після відеоендоскопії, і він був настільки великим, що сягав аж до тонкого кишківника.

24-річна жінка два роки жила з кілограмовим клубком волосся в шлунку / Фото: Jam Press

Головний хірург Педро Ловато очолив команду з шести осіб, яка провела операцію з його видалення. Він сказав: "Це було утворення, яке заповнило всю порожнину шлунка, і його навіть можна було відчути ззовні".

Успішна операція була проведена у вівторок, 16 липня, в лікарні ім. Верді Севальоса в Портов'єхо, Еквадор. Вона тривала 45 хвилин і врятувала жінці життя.

Це було власне волосся пацієнтки. Доктор Ловато додав: "Це пацієнтка з психоемоційним розладом, який змусив її проковтнути власне волосся".

Нагадаємо, нещодавно зі шлунка підлітка видалили волосся вагою 3,5 кг. Маса важила стільки ж, скільки домашня кішка.

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