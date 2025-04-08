26-річний чоловік переніс інсульт після салонної процедури: що йому робили

Інсульт

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У Китаї 26-річний програміст, який отримав енергійний масаж шиї для полегшення болю, ледве уникнув постійного паралічу після перенесеного інсульту.

Про це повідомляє Oddity Central.

Молодий ІТ-спеціаліст з міста Чанша, провінція Хунань, часто страждав на біль у шиї через те, що проводив багато годин за робочим столом. Дізнавшись, що традиційний масаж може допомогти полегшити цей біль, він вирішив спробувати його в місцевому масажному салоні.

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Все було чудово, аж поки під час більш енергійного маневру масажиста він не відчув різкий біль у шиї, який незабаром супроводжувався сильним головним болем. Він не надав цим симптомам особливого значення, але вже наступного ранку прокинувся з онімінням і слабкістю лівої половини тіла, а також невиразною мовою. Злякавшись, 26-річний хлопець поквапився до лікарні, де йому поставили діагноз «вторинний інфаркт головного мозку».

Магнітно-резонансна томографія голови та церебральна ангіографія показали, що чоловік переніс «розшарування правої сонної артерії та вторинний інфаркт мозку». На щастя для молодого пацієнта, він прибув до лікарні доволі швидко, щоб запобігти незворотнім ушкодженням. Застосовуючи комплексні методи лікування, як-от антикоагуляційна терапія, покращення колатерального кровообігу та очищення від вільних радикалів кисню, лікарям вдалося пом’якшити пошкодження, і зараз пацієнт на шляху до повного одужання.

«Сонна артерія є важливою кровоносною судиною, яка постачає кров до головного мозку. Коли інтима стінки судини розривається, кров просочується в стінку судини, утворюючи „розшарування“, яке може спричинити стеноз або навіть оклюзію судин, що призводить до недостатнього кровопостачання мозку і зрештою переростає в інфаркт мозку, — пояснив доктор Лю Янь з відділення неврології лікарні. — Крім того, кровоносні судини в шиї розташовані поверхнево, і неправильне зовнішнє силове стиснення (наприклад, енергійний масаж, різкий поворот голови, „скручування шиї“ тощо) може безпосередньо пошкодити кровоносні судини».

Нагадаємо, у п’ятьох медсестер, які працюють на одному поверсі пологового, діагностували пухлини мозку.