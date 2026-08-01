29-річний завзятий курець помер після того, як відмовився від звички під час відпустки

Чоловік курить / © Unsplash

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У Великій Британії помер 29-річний Джек Бертон після того, як під час відпустки несподівано відмовився від куріння.

Як з’ясувало розслідування, причиною смерті стало не саме припинення куріння, а небезпечне підвищення рівня антипсихотичного препарату клозапіну в організмі, дозування якого було розраховане на пацієнта, який регулярно курив, пише LADbible.

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Трагічний випадок стався минулого жовтня під час сімейної відпустки в місті Скарборо, графство Північний Йоркшир. За три дні до смерті Джек вирішив повністю відмовитися від сигарет.

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Чоловік мав діагноз «параноїдна шизофренія» та проходив лікування клозапіном. Його психіатр призначив дозу 525 мг щовечора, оскільки куріння пришвидшує розщеплення цього препарату в організмі й знижує його ефективність.

Однак після раптової відмови від куріння організм припинив швидко виводити препарат. У результаті концентрація клозапіну в крові різко зросла до токсичного рівня.

Медики зазначають, що доза 525 мг може бути вкрай небезпечною для людей, які не курять, адже здатна спричинити важкі побічні реакції, зокрема судоми.

Коронерка графства Вустершир Дебора Ларкін дійшла висновку, що саме різка відмова від куріння ненавмисно призвела до смертельної інтоксикації препаратом.

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У своєму звіті щодо запобігання подібним смертям вона зазначила: «Він помер під час відпустки в Північному Йоркширі, а результати розтину та токсикологічної експертизи вказують на те, що його смерть сталася внаслідок інтоксикації клозапіном. Його сестра підтвердила, що Джек був завзятим курцем і щовечора приймав 525 мг клозапіну згідно з призначенням лікаря, що є правильною дозою для курців; однак під час відпустки він не курив. Якби він припинив або зменшив куріння, він мав би повідомити про це свого психіатра, щоб той зменшив дозу клозапіну, яку він приймав, оскільки це могло спричинити судоми».

Під час розслідування також з’ясувалося, що серед лікарів немає єдиного підходу до інформування пацієнтів про взаємозв’язок між курінням і дозуванням клозапіну.

«Двоє консультантів-психіатрів надали мені суперечливі пояснення щодо важливості зменшення куріння, а не повної відмови від нього, що можна пояснити відсутністю відповідних рекомендацій для лікарів з цього питання. Докази показали, що медичні працівники не мають у своєму розпорядженні жодних рекомендацій щодо стандартизованої практики, пов’язаної з постановкою запитань та фіксацією відповідей під час обговорення можливих симптомів побічних ефектів лікарського засобу. Отже, медичні працівники не можуть зробити запис, якщо інформація не надається, що не дозволяє визначити, чи були поставлені запитання», — додала Ларкін.

Нагадаємо, що відбувається з тілом після останньої сигарети.

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