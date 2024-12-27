3 улюблені каші довгожителів: їдять щоранку – і живуть понад 100 років

Фахівці зазначають, що деякі каші є джерелом повільних вуглеводів, які забезпечують організм енергією, також позитивно впливають на травлення і допомагають підтримувати нормальний рівень цукру у крові.

Вчені визначили, що в раціоні людей, вік яких перевищує сто років, ключову роль займають каші. Медики також зазначають, що особливо корисні для здоров’я та подовження життя гречана, вівсяна та рисова каші. Саме вони допомагають підтримувати фізичну активність та міцне здоров’я людей до глибокої старості.

Які три каші подовжують життя: висновки експертів

Вівсянка. Тут варто зауважити, що корисна лише вівсяна каша із цільного зерна, бо продукт швидкого приготування у процесі обробки втрачає практично всі цінні речовини. Вівсянка налагоджує роботу серця й судин, за рахунок вмісту рослинної клітковини знижує рівень поганого холестерину. Окрім того, зміцнює імунітет і заряджає силами на тривалий проміжок часу. А за рахунок вмісту антиоксидантних сполук омолоджує організм на клітинному рівні.

Тут варто зауважити, що корисна лише вівсяна каша із цільного зерна, бо продукт швидкого приготування у процесі обробки втрачає практично всі цінні речовини. Вівсянка налагоджує роботу серця й судин, за рахунок вмісту рослинної клітковини знижує рівень поганого холестерину. Окрім того, зміцнює імунітет і заряджає силами на тривалий проміжок часу. А за рахунок вмісту антиоксидантних сполук омолоджує організм на клітинному рівні. Гречка містить потужну частку заліза, магнію та вітамінів групи В, які допомагають зміцнювати нервову систему і підвищувати витривалість організму. Ця крупа має низький глікемічний індекс, тому ідеальна для тих людей, які мають нестабільний рівень цукру в крові. Також гречка містить рутин, який зміцнює судини і знижує ризик серцево-судинних захворювань.

містить потужну частку заліза, магнію та вітамінів групи В, які допомагають зміцнювати нервову систему і підвищувати витривалість організму. Ця крупа має низький глікемічний індекс, тому ідеальна для тих людей, які мають нестабільний рівень цукру в крові. Також гречка містить рутин, який зміцнює судини і знижує ризик серцево-судинних захворювань. Рис. У країнах Азії рис посідає ключове місце в раціоні довгожителів. Особливою популярністю користуються цільнозернові сорти, такі як коричневий і чорний рис. Вони багаті на вітаміни, мінерали й амінокислоти, які підтримують обмін речовин і роботу травної системи. Найкраще доповнювати рисову кашу зеленню, овочами й морепродуктами, це в рази підвищить її користь.

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