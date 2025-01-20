3000 близнюків взяли участь у новому дослідженні: що вдалося з'ясувати

Невеликі зміни у вашому раціоні харчування можуть позитивно вплинути на психічне здоров'я.

Про це свідчать результати дослідження, передає Unilad.

У таких дослідженнях часто використовують близнюків, оскільки вони мають від 50 до 100 відсотків спільного генетичного фону, що робить їх ідеальними кандидатами для порівняльних досліджень.

Зараз оприлюднено результати нового дослідження, в якому взяли участь понад 3000 близнюків із чотирьох країн: Австралії, Данії, Швеції та США, віком від 45 до 90 років.

У ньому розглядалися поздовжні зв'язки між споживанням фруктів і овочів та депресивними симптомами у людей середнього та старшого віку.

Протягом 11 років дослідники з Центру здорового старіння мозку Сіднейського університету (CHeBA) оцінювали зв'язок між споживанням фруктів і овочів та депресивними симптомами в учасників дослідження.

У результаті було зроблено висновок, що близнюки, які їли більше фруктів та овочів, мали менше депресивних симптомів.

"Отримані дані є ще одним аргументом на користь збільшення споживання фруктів та овочів дорослими старше 45 років", - зазначає головна авторка дослідження Аннабель Метісон.

У дослідженні далі пояснюється: "Наш мета-аналіз чотирьох спостережних досліджень за участю дорослих старше 45 років показав, що більш високе споживання фруктів і овочів пов'язане з меншим ризиком виникнення депресії (15% і 9% відповідно). Однак ці дані мають певні обмеження; наприклад, на сьогодні лише декілька досліджень були зосереджені на літніх людях, і виявлені зв'язки можуть бути пов'язані із залишковою плутаниною".

Зокрема, у двох скандинавських дослідженнях було виявлено низький рівень споживання фруктів та овочів: "Середній показник в обох дослідженнях становить менше половини рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров'я норми споживання – щонайменше 5 порцій на день. Ми не знаємо, наскільки знизиться рівень депресії, якщо збільшити споживання до рекомендованого рівня".

Попри те, що дослідження може мати певні обмеження, наукова спільнота часто захоплюється дослідженнями близнюків.

Обговорюючи переваги дослідження близнюків, співавторка дослідження і керівниця групи геноміки та епігеноміки CHeBA, докторка Карен Мазер, сказала: "Близнюкові пари мають 50-100% спільного генетичного фону, а коли вони виховуються разом, то перебувають в одному сімейному середовищі. Однією з переваг близнюкового дизайну є те, що він може допомогти вирішити проблему небажаних факторів, таких як соціально-економічний статус на початку життя, що впливають на результати".

Нагадаємо, близнюки 12 тижнів тренувалися з різницею у 20 хв і були шоковані результатом. Брати вирішили з'ясувати, чи варто докладати вдвічі більше зусиль.

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