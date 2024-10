33-річна жінка шість років не могла завагітніти і була шокована своїм рідкісним діагнозом

Жінка з двома "піхвами" розповіла, що дізналася про свій рідкісний стан лише у 32 роки, коли намагалася завагітніти.

Келсі Болдвін навіть не підозрювала, що в її тілі є щось незвичайне, аж до минулого року, коли вона та її чоловік були шоковані цією новиною. Цей стан називається дідельфіс матки і виникає, коли у людини в утробі розвивається дві матки.

У Кельсі технічно є лише один піхвовий канал, але є дві шийки та матки. Ні Келсі, ні її чоловік Метт не мали про це жодного уявлення і дізналися лише тоді, коли лікар призначив УЗД та МРТ, щоб вирішити їхні проблеми з безпліддям.

"Після шести років безуспішних спроб завагітніти, мій лікар призначив тести", - розповіла Келсі, яка працює в школі медсестер у Колумбусі, штат Огайо, США. "Спочатку я зробила УЗД, яке не дало жодних результатів, але, судячи з виразу обличчя лікаря, я подумала, що у мене в матці пухлина розміром з баскетбольний м'яч. МРТ у грудні 2023 року підтвердила діагноз. Це був шок і навчальний досвід як для мене, так і для мого чоловіка. Спочатку мені було дуже соромно і я не хотіла нікому розповідати про свою хворобу. Я почувалася самотньою – я не могла знайти багато таких, як я, і в Інтернеті було мало інформації про це. Ми не мали жодного уявлення і були повністю шоковані. Метт був шокований, але дуже підтримував мене. Він одразу ж прояснив ситуацію і сказав, що завжди знав, що я особлива!".

Келсі Болдвін / Фото: tiktok.com/discover/kelsi-double-u

Келсі, якій зараз 33 роки, дізналася, що цей стан вплинув на її досвід спроб завагітніти. Вона сказала: "Це впливає на здатність сперматозоїда зустрітися з яйцеклітиною, залежно від того, яка сторона овулює – чого я не знаю. У мене було два ранні викидні, два раунди внутрішньоматкової інсемінації та сім раундів медикаментозних циклів. Зараз ми проводимо ЕКЗ, щоб перенести ембріон у праву матку – мою більшу матку – з надією на успішну імплантацію. Я відчуваю, що цей стан – це все моє життя в ці дні".

У той час як деякі люди відчувають труднощі в спальні внаслідок захворювання, Келсі це ніколи не зачіпало. Хоча тепер вона повинна здавати два мазки, а не один, медики ніколи не помічали цього стану під час проведення тесту в попередні роки. Єдиною зачіпкою було те, що вона намагалася носити тампони. Вона додала: "У мене завжди йшла кров через них. Відпустка і життєві події оберталися навколо моєї менструації".

Келсі Болдвін / Фото: tiktok.com/discover/kelsi-double-u

Після того, як минулої зими їй поставили діагноз, Келсі зазирнула в Інтернет і знайшла в соціальних мережах інших людей з таким же захворюванням.

Вона розповіла: "Я знайшла групу підтримки на Фейсбуці і змогла прочитати історії інших жінок, які намагалися завагітніти і пережили декілька викиднів. Я також бачила проблиски надії в успішних вагітностях. Для мене важливо поділитися своєю історією, щоб інші не почувалися такими самотніми. Я хочу, щоб було якомога більше ресурсів та інформації для інших, у кого діагностовано цю аномалію, і хто бореться з нею або намагається завагітніти".

