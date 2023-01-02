4 харчові звички для прискорення метаболізму та зменшення хронічного запалення в організмі

Підвищення рівня С-реактивного білка в організмі може означати запалення та інфекцію, але правильна дієта допоможе.

Якщо ви маєте справу із запаленням в організмі, корисно знати про те, що ваш раціон може як погіршити проблему, так і навпаки: правильна дієта допоможе усунути та зменшити хворобливі наслідки запалення. Деякі харчові звички знизять рівень С-реактивного білка.

С-реактивний білок (СРБ) виробляється в печінці у разі запалення. Рівень СРБ в організмі, точніше, у крові, може вказувати на наявність як інфекцій, так і різних аутоімунних проблем. Високий рівень СРБ також пов’язаний з метаболічними проблемами, такими як ожиріння, гіпертригліцеридемія (підвищений рівень тригліцеридів (ТГ) у плазмі крові натще), гіпертонія, аномальний рівень глюкози та низький рівень ЛПВЩ (він же "хороший" холестерин). Ось чому так важливо тримати свій CRP під контролем.

Фахівці надають декілька чудових способів знизити СРБ.

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Пам’ятаючи про це, ознайомтеся з наступними корисними харчовими звичками, які можуть допомогти знизити рівень С-реактивного білка та зменшити ризик болісних побічних симптомів запалення.

Регулярно їжте морепродукти, багаті на омега-3

Не будь-яка риба, а конкретні види, такі як лосось, скумбрія, анчоуси та оселедець, які багаті омега-3, необхідні для оптимального харчування та зменшення запалення, пригнічуючи прозапальні реакції.

Зменшення запалення може допомогти запобігти хронічним захворюванням, таким як хвороби серця та діабет. Ось чому потрібно додавати морепродукти до раціону двічі на тиждень.

Споживайте продукти рослинного походження

Якщо вам не хочеться їсти жирну рибу, то вам потрібно їсти інші продукти, багаті омега-3, — рослинні.

Важливо споживати насіння льону та волоські горіхи.

Уникайте смаженої їжі

Вже точно встановлено, що смажена їжа може провокувати запалення.

Висока температура для смаження може збільшити вміст трансжирів у продуктах.

Трансжири пов’язані зі збільшенням поганого холестерину ЛПНЩ і зниженням холестерину ЛПВЩ, тим самим підвищуючи ризик серцевих захворювань.

Додавання солі також викликає занепокоєння, оскільки вживання занадто великої кількості натрію пов’язане з ризиком хронічних захворювань, таких як серцеві захворювання та інсульт.

Ба більше, дослідники з Медичної школи Маунт-Сінай виявили, що скорочення споживання смаженої їжі може не тільки зменшити запалення в організмі, але й покращити його захисну систему.

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Їжте більше фруктів і овочів

Фрукти та овочі містять низку поживних речовин — клітковини, мікроелементів і антиоксидантів, таких як вітамін С, антоціани, бета-каротин і лікопін, — які разом борються із запаленням.

Водночас важливо урізноманітнити свій раціон. Якщо вам не подобається така їжа, подумайте про прості способи споживання цієї групи продуктів: смузі, салати, фруктові мікси з горішками.

Також нагадаємо, що солодке та борошняне може не лише спричинити набирання ваги, а й підвищити тиск.

ТСН писав і про три спеції, які можна використовувати, якщо у вас високий кров’яний тиск.

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