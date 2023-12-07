4 кімнатні рослини, які захищають від вірусів та бактерій: хвороби з ними не страшні

Є такі кімнатні рослини, які не тільки прикрасять ваш дім, а ще й захищатимуть вас від хвороб та бактерій. А в холодну пору року це дуже важливо – уберегти себе і свою родину від вірусних захворювань. То чому б не залучити на допомогу одну з таких кімнатних рослин, яка очищуватиме повітря у вашій оселі. Розповідаємо, які квіти можуть захистити вас і вашу родину від вірусів та бактерій.

Герань

Напевно у багатьох господинь на вікні красується ця квітка. І вона не лише гарна, а ще здатна захистити помешкання від розповсюдження вірусів та хвороботворних організмів. Це все завдяки її листочкам, які виділяють речовини, що боряться з бактеріями різноманітних респіраторних захворювань.

Сансевієрія

Цю кімнатну рослину в народі називають «тещин язик». Це тропічна рослина із зеленим загостреним листям, яка здатна підтримати у помешканні здоровий клімат. Сансевієрія не лише очищає, а також зволожує повітря. А речовини, що виділяються з її листя, мають противірусні властивості, тому вдало боряться з різними хвороботворними бактеріями.

Монстера

Така вічнозелена тропічна рослина досить популярна серед дизайнерів інтер’єру, бо вона дуже гарна для декору оселі. Але монстера ще має здатність пригнічувати всі віруси та бактерії, які є в помешканні, і також іонізує повітря. Кажуть, що саме через цю здатність монстеру тримають у лікарнях країн Південно-Східної Азії.

Лимон

Всі цитрусові відомі своєю користю та цілющими властивостями. Але це не лише плоди, а й самі дерева, на яких вони ростуть. Листя лимона виділяє ефірні олії, які вкрай ефективні у боротьбі з бактеріями та вірусами.

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