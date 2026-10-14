4% людей не перуть постіль понад два місяці: скільки разів на місяць потрібно це робити

Як часто міняти постільну білизну / © Unsplash

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Більшість людей пере постільну білизну значно рідше, ніж це необхідно, а близько 4% опитаних спокійно сплять на простирадлах та брудних наволочках понад 2 місяці. Науковці дали відповідь на запитання, як часто потрібно прати постіль, аби не шкодити своєму здоров’ю та шкірі.

Про це пише IFL Science.

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Більшість людей спить на брудній постелі: як часто потрібно її прати

Експерти найчастіше радять прати постіль раз на тиждень або щонайбільше раз на два тижні. Водночас робити це варто ще частіше, особливо якщо ви нещодавно хворіли або сильно пітніли. Якщо вам здається, що це зайва педантичність, зважте на кілька фактів.

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Якщо не приділяти пранню достатньо уваги, ваше ліжко може перетворитися на справжній розплідник мікроорганізмів. Середньостатистична людина проводить у ліжку близько третини свого життя. Тривале перебування під ковдрою призводить до того, що на простирадлах та підковдрах накопичується величезна кількість поту, шкірного жиру та злущеного епідермісу.

Окремо слід згадати про бактерії, грибки та інші мікроскопічні форми життя, які розмножуються у ліжку. Якщо разом з вами сплять коти чи собаки, до цього списку додаються шерсть, лупа, вуличний бруд, частки фекалій та ще більш різноманітна мікрофлора.

Серед найменш бажаних «мешканців» ліжок виділяють Staphylococcus aureus — золотистий стафілокок, що може викликати шкірні інфекції, а також кишкову паличку E. coli, яку зазвичай пов’язують із харчовими отруєннями та залишками життєдіяльності.

Хоча наукових даних про мікробіом середньостатистичного ліжка замало, низка досліджень свідчить, що наше житло насичене тими ж мікробіологічними спільнотами, які живуть на шкірі. Логічно припустити, що в ліжку їхня концентрація сягає максимумів.

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Цікаво, що цей побутовий мікробіом утворює своєрідну «мікробіологічну ауру», яка, за висловом авторів дослідження 2014 року, слідує за нами навіть під час зміни місця проживання.

Як часто люди змінюють постіль

Згідно з опитуванням компанії YouGov, проведеним у Великій Британії 2022 року, лише 28% респондентів міняють постіль щотижня. Найчисленніша група — 36% опитаних — робить це раз на два тижні. Ще 9% перуть білизну раз на три тижні, а 11% — раз на місяць. До групи крайнощів увійшли 4% людей, які зізналися, що спокійно користуються однією білизною понад два місяці.

Лише 2% людей перуть свою постіль частіше, ніж раз на тиждень.

У дослідженні 2013 року дійшли висновку, що для ефективного контролю за пиловими кліщами обов’язковим є саме щотижневий графік прання. А пізніше невелике дослідження показало: кількість мікроорганізмів у ліжку стрімко зростає впродовж першого тижня, а далі стабілізується на постійному рівні.

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Тож ті 28% респондентів, які щотижня змінюють постіль, дотримуються цілком розумного й гігієнічного орієнтира.

А що з подушками та наволоками

Крім того, варто пам’ятати про важливе застереження, що подушки потрібно регулярно змінювати на нові кожні кілька років.

У дослідженні 2005 року науковці проаналізували зразки з 10 подушок, якими користувалися від 1,2 до 20 років. Виявилося, що «довгожителі» містили суттєвий обсяг різноманітних видів грибків, зокрема Aspergillus fumigatus, Aureobasidium pullulans та Rhodotorula mucilaginosa.

Оскільки на подушках ми спимо обличчям, шкіра довго контактує з грибковими спорами, а це може негативно впливати на дихальну систему. Особливо дотримуватися гігієни ліжка мають люди з астмою.

Чи треба прати нову постіль з магазину

Нагадаємо, фахівці з гігієни та текстилю наполегливо радять обов’язково прати нову постільну білизну перед першим використанням, адже вигляд чистоти може бути оманливим. Під час виробництва тканину обробляють хімічними речовинами для захисту від зминання та збереження гарного вигляду, а на шляху від фабрики до прилавка вона контактує з пилом і різними поверхнями.

Перше прання допомагає видалити залишки фарбників, виробничий пил і мікроорганізми, а також робить волокна м’якшими, дозволяючи тканині краще пропускати повітря й вбирати вологу.

Постіль потрібно випрати окремо від інших речей на делікатному режимі з температурою 40 градусів та мінімальною кількістю прального порошку. Єдиним винятком із цього правила може бути лише білизна у спеціальному стерильному пакуванні з відповідним маркуванням.

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