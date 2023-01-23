4 ознаки того, що вам можуть знадобитися мультивітаміни: поради дієтолога

Часті застуди та постійне відчуття втоми – це лише деякі ознаки того, що настав час прийому полівітамінів.

Як дізнатися, чи потрібні вам полівітаміни?

За даними Управління дієтичних добавок Національного інституту охорони здоров’я (США), приблизно одна третина дорослих додатково вживає полівітаміни або мінерали.

Американський дієтолог Лексі Моріарті розповів про певні ознаки того, що вам можуть знадобитися полівітаміни.

Ви швидко втомлюєтеся і відчуваєте задишку

Зниження енергії може бути ознакою різних проблем. Наприклад, з легенями. Водночас низький рівень енергії або відчуття утруднення дихання можуть бути ознакою анемії.

Інші симптоми дефіцита заліза в організмі:

блідість шкіри,

головні болі,

запаморочення,

біль у грудях,

холодні руки та ноги.

З такими симптомами лікарі радять звернутися до фахівця. Медичний працівник зможе дати вам вказівки щодо можливих методів лікування, зокрема, відкорегувати розпорядок дня та раціон.

Вживання полівітамінів із залізом може підвищити якість ваших еритроцитів, що покращить рівень енергії та транспортировку кисню, що, безперечно, дасть вам відчуття бадьорості.

Ламке волосся та нігті

За даними Healthline, сухе волосся часто свідчить про певні проблеми зі здоров’ям. Щодо ламкості нігтів, то гіпотиреоз, синдром Рейно, вікові зміни, а також дефіцит вологи можуть викликати цю проблему.

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Ламке волосся та нігті можуть бути ознакою дефіциту поживних речовин, тобто ви можете не отримувати достатньо цинку, заліза, біотину чи інших вітамінів групи В.

Щоденний прийом полівітамінів може покращити здоров’я вашого волосся та нігтів.

Ви часто хворієте

"Якщо застуда буває понад 4-5 разів на рік, це може бути ознакою дефіциту в рганізмі ключових поживних речовин", — каже лікар.

Є поживні речовини, необхідні для підтримки здорової імунної системи, як-от вітаміни C, A та D. Щоденний прийом полівітамінів допоможе задовольнити щоденні потреби у вітамінах.

Підвищився ризик травм

Перелом кістки може бути болючим і незручним. Це також, на жаль, поширена травма, особливо взимку. Однак реабілітація та тривалість лікування залежить від стану організму.

Якщо ви помітили, що легко травмуєтеся, прийом полівітамінів допоможе. Це пов’язано з тим, що кальцій і вітамін D відіграють важливу роль у здоров’ї та цілісності кісток. Лікар пояснює, якщо вам не вистачає однієї або обох цих поживних речовин, це може проявлятися у ваших кістках.

Якщо ви помітили вищезгадані ознаки у себе, проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо курсу полівітамінів.

Додамо, проблеми щитоподібної залози не можна ігнорувати. Звертатися до ендокринолога потрібно у разі появи перших підозрілих симптомів.

Також нагадаємо, якщо ж ви маєте проблеми з засвоєнням лактози, експерти радять надавати перевагу молочним продуктам без лактози.

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