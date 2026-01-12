Як не допустити обмороження в люті морози: дієві поради

Сніг / © iStock

Реклама

У холодну пору року організм людини особливо вразливий, мороз і вітер можуть призвести до обморожень, які здатні серйозно зашкодити тканинам. Експерти наголошують, що знання симптомів та правил першої допомоги може врятувати здоров’я та навіть життя.

Про це розповіла дерматологиня Алла Букіна пишуть видання Healthline, WebMD та Cleveland Clinic.

Обмороження виникає тоді, коли низькі температури тривалий час впливають на шкіру та підшкірні тканини, порушуючи кровообіг. Найчастіше страждають відкриті та периферійні ділянки: пальці рук і ніг, кисті та стопи, ніс, вуха і щоки.

Реклама

«Обмороження може вражати будь-які частини тіла, але найбільший ризик для відкритих ділянок, особливо у холодну і вітряну погоду», — пояснює Алла Букіна.

Як шкіра реагує на холод

Шкіра — ключовий орган терморегуляції. При морозі кровоносні судини звужуються, щоб зберегти тепло в життєво важливих органах. Якщо кровопостачання периферійних зон надто зменшується, тканини страждають.

Ризик підвищується при:

тривалому перебуванні на холоді;

сильному вітрі та вологості;

мокрому або тісному одязі;

наявності хронічних хвороб (цукровий діабет, хвороба Рейно, нейропатія, гіпотиреоз).

Ступені обмороження

I ступінь — легке ураження шкіри: почервоніння, холод на дотик, легке оніміння. Ділянку слід зігріти теплою водою 37–39 °C, замінити вологий одяг, не терти шкіру снігом чи гарячими предметами.

Реклама

II ступінь — поверхневе ураження з прозорими пухирями. Необхідна медична консультація, обробка та стерильне накриття ураженої ділянки.

III ступінь — глибше ушкодження шкіри з кров’янистими пухирями, зниженням чутливості. Потрібна термінова допомога лікаря, можливе стаціонарне лікування.

IV ступінь — найтяжче ушкодження: уражуються шкіра, підшкірна клітковина, м’язи та кістки. Стан критичний, без професійної допомоги можливе часткове або повне пошкодження функцій.

Як вберегтися

Перевіряйте прогноз погоди та плануйте перебування на холоді.

Одягайте багатошарово, використовуйте рукавиці, шапки та шарфи.

Вибирайте водо- та вітронепроникний верхній одяг.

Не залишайтеся у вологому одязі, швидко переодягайтеся у теплий.

Пийте достатньо води, уникайте алкоголю.

Використовуйте захисні креми (колд-крем) на відкриті ділянки за 15–20 хв до виходу.

Вмійте розпізнати ознаки обмороження: почервоніння, оніміння, поколювання — і діяти негайно.

«Пам’ятайте, що обмороження — не лише дискомфорт, а й ризик серйозних уражень тканин. Рання допомога і правильне зігрівання значно зменшують ураження», — підсумовує дерматологиня.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Волині чоловік 10 годин пролежав на морозі й медики казали, що його врятувало диво.