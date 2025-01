40-річна жінка зробила операцію з підтяжки живота, не знаючи, що вагітна: чим це закінчилося

В Австрії 40-річна жінка зробила операцію з підтяжки живота, а згодом виявила, що вагітна.

Про це повідомляє Need To Know.

Неназвана пацієнтка записалася на абдомінопластику через чотири роки після шунтування шлунка. Ця операція може становити ризик як для матері, так і для плоду, і, як правило, виконується лише після вагітності.

Пацієнтка, яка вже мала трьох дітей у віці 8, 10 і 12 років, на момент проведення операції "завершила планування сім'ї", до чого її підштовхнуло схуднення на 50 кг, що призвело до появи в'ялої шкіри. Але, не знаючи про це, вона перебувала на ранній стадії вагітності.

Шокувальна новина була виявлена лише через чотири місяці під час планового гінекологічного обстеження.

На момент операції, яка відбулася в Зальцбурзі, термін вагітності плоду становив близько шести тижнів.

Попри те, що у жінки розвинувся гестаційний діабет і гіпертонія, жодних ускладнень, пов'язаних з операцією, виявлено не було, і її хлопчик народився на 38 тижні абсолютно здоровим, хоча і маленьким для свого віку.

Цей випадок був описаний у нещодавно опублікованому медичному звіті. Подальше спостереження за пацієнткою не виявило жодних проблем. У документі також зазначається, що пацієнтка "все ще дуже задоволена" результатом підтяжки живота.

Нагадаємо, "безплідна" жінка випадково дізналася про вагітність за 4 години до народження дитини. Лікарі казали, що вона не може мати дітей.

