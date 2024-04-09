40-річний чоловік зробив операцію зі збільшення пеніса, але натомість отримав імпотенцію

Італієць подав до суду на лікаря та дві медичні клініки після того, як заплатив за процедуру збільшення пеніса, яка, за його словами, призвела до "імпотенції та еректильної дисфункції".

Про це повідомляє Rai News.

Неназваний 40-річний чоловік з Тоскани нібито заплатив хірургу 5 000 євро за процедуру збільшення пеніса, але приблизно через місяць він зателефонував до лікаря і поскаржився на фізичний дискомфорт.

Це був лише початок болісної одіссеї, під час якої пацієнт пройшов загалом 12 процедур, намагаючись виправити початкову невдалу операцію. Згідно з судовими документами, отриманими італійськими ЗМІ, чоловікові зробили дві операції з ліпофілінгу, під час яких жир з різних частин тіла був перенесений до пеніса, щоб скоригувати його форму. На жаль, вони не дали бажаного ефекту, оскільки статеві органи чоловіка не набули очікуваної форми та об'єму.

Потім чоловік нібито пройшов ще декілька процедур для усунення пошкоджень статевих органів, але вони лише погіршили ситуацію. За словами експертів, процитованих у судових документах, під час деяких з цих процедур використовувався силікон, заборонений від 1993 року. Після 12 процедур, які призвели до деформації члена і неможливості його використання в статевому акті, чоловікові запропонували знову лягти під ніж, після чого він вирішив подати до суду на лікаря і медичні установи, в яких проводилися ці процедури.

Обвинувачений лікар захищав себе в суді, стверджуючи, що пацієнт спочатку був задоволений результатом операції, навіть надіслав йому відеозаписи як доказ, і що він заздалегідь підписав форму згоди. Однак суд Пістої відхилив його вимоги, постановивши, що пацієнт "не знав про фізичні ризики, на які він наражався", і додавши, що його задоволеність естетичним результатом операції не має жодного значення, оскільки "оцінювати успішність процедури – це робота медичного працівника".

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Дві клініки, що брали участь у цій справі, намагалися уникнути відповідальності, стверджуючи, що вони лише "позичили" свої приміщення лікарю, але суддя постановив, що вони отримали вигоду від роботи лікаря і несуть спільну відповідальність. Зрештою, лікаря зобов'язали виплатити 60 відсотків компенсації, а клініки – по 20 відсотків.

Компенсація була встановлена в розмірі 153 000 євро, але пацієнт отримав лише близько 110 000 євро, оскільки суд постановив, що 30 відсотків ушкоджень його статевих органів він отримав із власної вини. Чоловік зізнався, що вдома робив собі ін'єкції в пеніс, які, як він стверджував, були прописані тим же лікарем, що, за рішенням суду, призвело до деформації та еректильної дисфункції.

Нагадаємо, раніше в Туреччині заможний банкір подав до суду на лікаря через зменшення пеніса замість збільшення. За його словами, медик обіцяв йому додаткові 3 см.

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