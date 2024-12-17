40-річний тато отримав серцевий напад, допомагаючи сину зі складним домашнім завданням

Батько в Китаї ледь не помер внаслідок серцевого нападу, допомагаючи своєму синові-підлітку з домашнім завданням. Це знову спричинило дискусії про інтенсивний академічний тиск, з яким стикаються китайські учні та їхні батьки.

Про це пише SCMP.

40-річний тато на прізвище Чжан відчув раптове утруднення дихання і біль у грудях, коли допомагав своєму синові, випускнику молодшої середньої школи, який готувався до вступних іспитів до старшої середньої школи, у східній китайській провінції Чжецзян.

Чжана негайно доправили до лікарні, де йому поставили діагноз "гострий інфаркт міокарда". Медик лікарні Sir Run Run Shaw при медичному факультеті Чжецзянського університету провів Чжану екстрену операцію з аортокоронарного шунтування, успішно врятувавши йому життя.

Серцевий напад був спричинений передчасною ішемічною хворобою серця, яка часто загострюється під впливом емоційного стресу.

Чжан часто контролював шкільну роботу сина і щовечора влаштовував додаткові практичні заняття. Їхні стосунки були напруженими, оскільки підліток почувався пригніченим академічним тиском, який чинив його батько. Чжан також записав сина до декількох репетиторських шкіл і особисто відвозив і забирав його з уроків.

Він є одним з багатьох китайських батьків, які зіткнулися з госпіталізацією через проблеми зі здоров'ям, що виникли через стрес, пов'язаний з репетиторством їхніх дітей.

У лютому в іншого батька з провінції Чжецзян діагностували центральну серозну хоріоретинопатію – захворювання очей, яке спричиняє розмитий або спотворений зір – після того, як він надмірно схвилювався, вимагаючи від свого сина, який навчається в третьому класі, виконати домашнє завдання.

2018 року 33-річна мама у східній провінції Цзянсу перенесла інсульт після того, як розсердилася на доньку за те, що та занадто довго виконувала домашнє завдання перед сном.

Оскільки багато вчителів делегують відповідальність за контроль домашніх завдань батькам, китайські батьки часто розглядають академічну успішність своїх дітей як відображення їхнього власного успіху. Вони підштовхують своїх дітей до успіху, сприймаючи національний вступний іспит до коледжу, відомий як гаокао, як єдиний шлях до майбутнього успіху.

Конкуренція за вступ до найкращих університетів Китаю зростає з кожним роком, і цього року понад 13 мільйонів студентів складатимуть іспит в усій країні.

Експертка з питань освіти Лінг Зонгвей порадила батькам керувати своїми емоціями, щоб створити більш здорове навчальне середовище для своїх дітей і заохочувати їх брати на себе відповідальність за виконання домашніх завдань та академічну успішність.

Нагадаємо, у Польщі батьки посадили 3-річну дитину на "спеціальну дієту". Це закінчилося трагічно.

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