5 ароматів, які врятують від деменції: дія ефірних олій проти старечої хвороби

Результат дії ефірних олій буде видно вже через шість місяців.

Нейробіологи з Каліфорнійського університету провели дослідження і виявили, що деякі ефірні олії можуть запобігти деменції та хворобі Альцгеймера. Якщо людина дихає уві сні певними ароматами, то когнітивні функції будуть відмінними до глибокої старості. Розповідаємо, які п’ять ефірних олій можуть врятувати від старечої хвороби.

Які ефірні олії рятують від деменції та хвороби Альцгеймера: дослідження вчених

Вчені використовували дію ароматів уночі протягом шести місяців. Двох годин ароматизації кімнати було достатньо для того, щоб у піддослідних на 226 % покращилися функції мозку, пам’ять і здатність приймати рішення.

Аромати, які на думку вчених, здатні захистити від деменції.

Лавандова ефірна олія. Здатна послаблювати головний біль, заспокоювати нервову систему і покращувати роботу головного мозку. Завдяки своїй здатності стимулювати кровообіг у мозку, лавандова олія покращує пам’ять і когнітивні функції.

Здатна послаблювати головний біль, заспокоювати нервову систему і покращувати роботу головного мозку. Завдяки своїй здатності стимулювати кровообіг у мозку, лавандова олія покращує пам’ять і когнітивні функції. М’ятна ефірна олія. Ефірна олія м’яти здатна знімати нервове напруження та роздратування, усуває головний біль, викликаний перевтомою. Також відновлює сили і активує роботу головного мозку.

Ефірна олія м’яти здатна знімати нервове напруження та роздратування, усуває головний біль, викликаний перевтомою. Також відновлює сили і активує роботу головного мозку. Евкаліптова ефірна олія. Допомагає при головному і м’язовому болях, має протизапальні та антиоксидантні властивості, підвищує імунітет. Також покращує концентрацію уваги і здатність приймати рішення, активуючи роботу головного мозку.

Допомагає при головному і м’язовому болях, має протизапальні та антиоксидантні властивості, підвищує імунітет. Також покращує концентрацію уваги і здатність приймати рішення, активуючи роботу головного мозку. Розмаринова ефірна олія. Підвищує стресостійкість, знімає напругу та роздратованість. За рахунок вмісту антиоксидантів стимулює захист організму від вірусних захворювань. Розмаринова олія здатна покращувати пам’ять, знімає головний біль при вегето-судинній дистонії. Підвищує артеріальний тиск і здатна усувати запаморочення.

Підвищує стресостійкість, знімає напругу та роздратованість. За рахунок вмісту антиоксидантів стимулює захист організму від вірусних захворювань. Розмаринова олія здатна покращувати пам’ять, знімає головний біль при вегето-судинній дистонії. Підвищує артеріальний тиск і здатна усувати запаморочення. Апельсинова ефірна олія усуває тривожні стани, покращує настрій та емоційний стан. Також апельсинова олія знімає втому, занепокоєння та нервозність, стимулює роботу головного мозку, покращує пам’ять і розумові здібності.

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