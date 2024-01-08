5 чаїв, які допомагають без зайвих зусиль позбутися жиру на животі та сідницях

Чудо-пігулок для схуднення не існує. Але є продукти та напої, що містять корисні мікроелементи й вітаміни, які допомагають схуднути, якщо вони входять до збалансованого харчування. До таких відносяться корисні китайські сорти чаїв, які допомагають поступово, але безпечно, набути ідеальної форми. Розповідаємо, як правильно пити чай для схуднення і які сорти напою принесуть максимальну користь для вашої фігури.

Як чай допомагає швидко схуднути

Напій зменшує апетит. Тому на перекус можна випити чаю з горішками.

Пришвидшує метаболізм, стимулюючи спалення зайвої жирової тканини.

Заспокоює нерви та покращує якість сну, що вкрай важливо для стрункої фігури.

Чай здатен уповільнювати процеси старіння в клітинах організму.

Високогірні сорти чаю смачні і невимовно корисні. Вони піднімають настрій, очищають кров від токсинів, зміцнюють імунітет, покращують роботу мозку і пам’ять.

Які чаї найкорисніші для організму і допомагають позбутися зайвих кілограмів

Зелений чай. Він багатий на катехіни, які пришвидшують метаболізм і спалюють жирову тканину. Також зелений чай є рекордсменом по вмісту вітаміну С, тому діє як потужний антиоксидант з омолоджуючою функцією і бореться з вільними радикалами.

Він багатий на катехіни, які пришвидшують метаболізм і спалюють жирову тканину. Також зелений чай є рекордсменом по вмісту вітаміну С, тому діє як потужний антиоксидант з омолоджуючою функцією і бореться з вільними радикалами. Чорний чай. Напій містить поліфеноли, які боряться з ожирінням, допомагаючи зменшити масу тіла та жир на животі й сідницях.

Напій містить поліфеноли, які боряться з ожирінням, допомагаючи зменшити масу тіла та жир на животі й сідницях. Білий чай. У цих сортів сама делікатна обробка. Окрім функції схуднення білий чай допомагає омолодитися організму і розгладжує дрібні зморшки, освіжаючи обличчя. Також напій розганяє метаболізм, тому зайві калорії не встигають відкладатися на талії.

У цих сортів сама делікатна обробка. Окрім функції схуднення білий чай допомагає омолодитися організму і розгладжує дрібні зморшки, освіжаючи обличчя. Також напій розганяє метаболізм, тому зайві калорії не встигають відкладатися на талії. Чай пуер – це ферментований вид чорного чаю, який допомагає у боротьбі із зайвою вагою. Також цей чай може бути зеленим, різновид абсолютно не впливає на його корисну дію.

– це ферментований вид чорного чаю, який допомагає у боротьбі із зайвою вагою. Також цей чай може бути зеленим, різновид абсолютно не впливає на його корисну дію. Улун. Цей чай виготовляється із такого самого листя, що чорний та зелений. Але він частково окислюється, сушиться на сонці, допоки листя повністю не згорнеться. Напій містить аж триста корисних речовин, що сприяють схудненню та бадьорості.

Як треба пити чай, щоб схуднути

Чаї варто пити у рамках здорового харчування. Щоб їхня дія була максимально корисною, необхідно створити розумний дефіцит калорій.

Не варто пити чай із цукром, випічкою, цукерками та іншими солодощами. Краще надавати перевагу горішкам чи сухофруктам.

Не слід вживати напої на голодний шлунок, це може призвести до проблем зі здоров’ям.

Не варто пити більше трьох чашок чаю на день, міцний напій також не слід вживати. Бо через велику кількість катехінів можуть постраждати нирки.

Чай корисний тоді, коли він свіжоприготовлений, його варто вживати у перші 20 хвилин. Якщо напій постояв, охолонув чи вкрився плівкою, такий чай краще не пити.

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