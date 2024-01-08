5 "корисних" звичок, які можуть завдати непоправної шкоди зовнішності та здоров’ю

Так, здоровий спосіб життя – це запорука довголіття, гарного самопочуття, молодості та краси. Втім, коли ви прагнете за допомогою корисних звичок чи їжі покращити своє здоров’я і зберегти молодість, варто пам’ятати, що треба консультуватися з лікарями й експертами у відповідній галузі. Оскільки ніхто напевно не знає, якою буде реакція організму на здорову їжу, різноманітні добавки чи фізичні навантаження. Розповідаємо, які звички, якщо вони впроваджені без нагляду спеціаліста, можуть бути вкрай шкідливими для здоров’я.

Які корисні звички можуть бути шкідливими для здоров’я

Відмова від жирів та виснажливі дієти. Не можна відмовлятися від жирів тваринного походження лише тому, що треба скинути зайву вагу. Без цих сполук в організмі траплятимуться збої, через що можна набрати ще більше зайвих кілограмів. Такою відмовою можна спровокувати випадіння волосся і ламкість нігтів. Під час дієт варто стежити за балансом жирів, вуглеводів та білків, оскільки брак поживних речовин може спровокувати передчасне старіння та анемію. Тому необхідно, щоб навіть у самій легкій дієті були присутні продукти, що містять поліненасичені жири – авокадо, оливкова олія, морська риба, горіхи. Також обов’язково треба їсти м’ясо птиці, яловичину і кисломолочні продукти.

Не можна відмовлятися від жирів тваринного походження лише тому, що треба скинути зайву вагу. Без цих сполук в організмі траплятимуться збої, через що можна набрати ще більше зайвих кілограмів. Такою відмовою можна спровокувати випадіння волосся і ламкість нігтів. Під час дієт варто стежити за балансом жирів, вуглеводів та білків, оскільки брак поживних речовин може спровокувати передчасне старіння та анемію. Тому необхідно, щоб навіть у самій легкій дієті були присутні продукти, що містять поліненасичені жири – авокадо, оливкова олія, морська риба, горіхи. Також обов’язково треба їсти м’ясо птиці, яловичину і кисломолочні продукти. Захоплення фрешами. Деякі концентровані соки вкрай шкідливі для організму, тому їх не можна пити нерозбавленими. Наприклад, лимонний та грейпфрутовий концентровані соки можуть спричинити загострення хвороб шлунку. А виноградний взагалі не слід пити тим, хто має проблеми із підшлунковою залозою. Тому, перш ніж вживати свіжовичавлені соки, варто проконсультуватися з лікарем.

Деякі концентровані соки вкрай шкідливі для організму, тому їх не можна пити нерозбавленими. Наприклад, лимонний та грейпфрутовий концентровані соки можуть спричинити загострення хвороб шлунку. А виноградний взагалі не слід пити тим, хто має проблеми із підшлунковою залозою. Тому, перш ніж вживати свіжовичавлені соки, варто проконсультуватися з лікарем. Суворе дотримання здорового способу життя. Постійне напруження та тривожність стосовно свого здоров’я може завдати значно більшої шкоди організмові. Через перенапруження може виникати безсоння, ожиріння та проблеми із серцем. Тому варто послабити контроль за своїм здоров’ям, щоб дійсно не набути серйозних проблем.

Постійне напруження та тривожність стосовно свого здоров’я може завдати значно більшої шкоди організмові. Через перенапруження може виникати безсоння, ожиріння та проблеми із серцем. Тому варто послабити контроль за своїм здоров’ям, щоб дійсно не набути серйозних проблем. Зловживання вітамінами та харчовими добавками. Перш ніж приймати будь-які вітаміни чи бади, варто здати всі аналізи та проконсультуватися з лікарем. Адже ніхто достеменно не може знати, що корисно, а що шкідливо саме для вашого організму. Безконтрольне вживання харчових добавок може спровокувати ріст злоякісних пухлин, ожиріння, проблеми із серцем та шлунком. У таких продуктах можуть міститься домішки, які викликатимуть алергічні реакції – висипання на шкірі, свербіж чи лущення.

Перш ніж приймати будь-які вітаміни чи бади, варто здати всі аналізи та проконсультуватися з лікарем. Адже ніхто достеменно не може знати, що корисно, а що шкідливо саме для вашого організму. Безконтрольне вживання харчових добавок може спровокувати ріст злоякісних пухлин, ожиріння, проблеми із серцем та шлунком. У таких продуктах можуть міститься домішки, які викликатимуть алергічні реакції – висипання на шкірі, свербіж чи лущення. Пити занадто багато води. Надмірне вживання води може призвести до набряків тіла та концентрації натрію в крові. Оптимальна кількість води на один кілограм маси тіла становить 40 мл на добу, тому необхідна кількість буде у кожного своя.

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