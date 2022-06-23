5 кращих видів листової зелені, яку ви повинні їсти щодня - дієтологи

Цікавий список склали американські фахівці.

Овочі та зелень є невід’ємною частиною здорового харчування. Вони насичені вітамінами, мінералами та клітковиною. Їх можна додавати до кожної страви.

Дієтологи Міністерства сільського господарства США (USDA) рекомендують варіювати споживання овочів, виділяючи темно-зелені овочі в одну ключову категорію.

Чи додаєте її в омлет, змішуєте в смузі або додаєте до салату, темна листова зелень є ідеальним засобом для додавання поживних речовин до будь-якої страви.

Читайте далі, щоб дізнатися, що говорять дієтологи про зелень та отримати більше порад щодо здорового харчування.

Зелень кульбаби

Ця листова зелень, ймовірно, не входить у ваш звичайний раціон, але має там бути.

"Одна з причин, чому ця зелень настільки ефективна, полягає в тому, що вона допомагає збільшити виділення жовчі, розщеплювати жири, полегшуючи травлення та допомагаючи печінці, захищаючи її та допомагаючи їй відфільтровувати потенційно небезпечні хімічні речовини з вашої їжі", - кажуть фахівці Міністерства сільського господарства США.

Зелень кульбаби насичена антиоксидантами, такими як бета-каротин, захищає від пошкодження клітин, що в кінцевому підсумку може допомогти запобігти хронічним захворюванням. Крім того, зелень - багате джерело лютеїну, що підтримує здоров'я очей. Вміст вітамінів С та К сприяє зміцненню кісток.

"Однією з її справжніх надздібностей є те, що листова зелень є багатим джерелом корисних для кишечника пребіотиків завдяки вмісту інуліну", - кажуть фахівці.

Зелень кульбаби посилює вироблення в кишечнику "хороших" біфідобактерій, які допомагають підвищити його імунну функцію.

Черемша

Містить поживні речовини, які борються з канцерогенами, такі як вітамін С, Е, бета-каротин, фолат і селен.

Окрім того, що черемша містить вітаміни та мінерали, що формують кістки, такі як кальцій, залізо, фосфор, магній та вітамін К, черемша багата на кверцетином - флавоноїд, який пов’язаний зі зменшенням запалення та захистом від хронічних захворювань.

Щоб отримати насичену поживними речовинами страву, пропонуємо подрібнити черемшу.

Паростки брокколі

Якщо вам набридло брокколі, чому б не спробувати її паростки?

Ця зелень являє собою рослинки брокколі віком від 3 до 5 днів з маленькими зеленими листками, які нагадують паростки люцерни. Вони містять стільки само калорій і макроелементів, що і брокколі, але в 100 разів більше потужного антиоксиданту глюкорафаніну.

Під час розжовування або розрізання паростків глюкорафанін перетворюється на суперзірковий фітохімічний сульфорафан, який має потужні антиоксидантні властивості, що дозволяють зменшувати запалення та сприйнятливість до токсинів. Сульфорафан збільшує детоксикаційні ферменти у вашій печінці.

Крес-салат

Цей хрестоцвітий овоч має трохи пряний та перцевий смак, а також безліч переваг для здоров'я.

Відповідно до ранжованого списку "фруктів та овочів, які є потужним джерелом енергії", Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) визнали крес-салат найбагатшим поживними речовинами овочом. Це означає, що він містить найбільшу кількість поживних речовин за найменшої кількості калорій. Тому ця зелень особливо корисна, коли йдеться про профілактику захворювань та схуднення.

Крес-салат містить велику кількість клітковини, що сприяє травленню, а також вітамін С, що підтримує імунітет, та глюкозинати, що запобігають захворюванням.

Одним із значних є вітамін К, надзвичайно важливий (і недооцінений) поживний елемент для здоров'я кісток. Одна чашка (34 грами) крес-салату забезпечує більше 100% добової норми вітаміну К.

Крес-салат рекомендують додавати до салатів, супів, печені і навіть у піцу.

Шпинат

Шпинат сповнений каротиноїдів, які допомагають "стирати" вільні радикали, що пошкоджують клітини.

Як багате джерело калію, шпинат пов’язують зі зниженням кров’яного тиску, тоді як вміст лютеїну в ньому пов’язано з посиленням когнітивних функцій. Крім своїх харчових переваг, цей овоч може похвалитися різноманітним смаком.

Додамо, що українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.