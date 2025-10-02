5 напоїв, які можна сміливо пити, якщо худнеш: подробиці

Дієта / © Pexels

Якщо ви худнете, не обов’язково обмежувати себе лише водою: дієтологи назвали 5 напоїв, які можна сміливо вживати у раціоні, спрямованому на зниження ваги. Серед них — цільне коров’яче молоко та збагачене соєве молоко, які завдяки високому вмісту білка стимулюють ріст м’язів.

Для тих, хто прагне зменшити масу тіла, ключове значення має споживання високоякісного білка та контроль калорій. Два види молока ідеально відповідають цим вимогам:

Коров’яче молоко: Дослідження показують, що вживання цільного молока пов’язане зі зменшенням маси тіла та зниженням ризику ожиріння. Білок лейцин у молоці стимулює ріст м’язів, що допомагає підтримувати суху м’язову масу під час дієти. Одна порція знежиреного молока містить 8 грамів білка при всього 90 калоріях.

Збагачене соєве молоко: Це чудовий спосіб збільшити споживання білка, клітковини, вітамінів і мінералів. Високе споживання соєвого білка сприяє зниженню ваги. Чашка збагаченого несолодкого соєвого молока містить 7 грамів білка при 80 калоріях і є багатим джерелом вітаміну B12.

Кава, сік та «газованка»: як пити без зайвих калорій

Окрім молока, до раціону для схуднення можна сміливо включати й інші напої, дотримуючись простих правил:

Натурально підсолоджена кава: Сама по собі чорна кава не є висококалорійною, але якщо ви любите її з добавками, обирайте правильні вершки з низьким вмістом цукру та насичених жирів. Для солодкості краще використовувати натуральні підсолоджувачі, як-от архат, або трохи меду чи кленового сиропу.

100% гранатовий сік: Іноді людині потрібен додатковий стимул, щоб пити більше води. Дієтологи радять додати трохи солодкого і злегка терпкого гранатового соку у воду або селтер. Це спонукає пити більше рідини без значного додавання цукру.

Низькокалорійні газовані напої: Перехід від газованої води з високим вмістом цукру на низькокалорійні аналоги може значно скоротити кількість споживаних калорій за день, сприяючи схудненню. Хоча їх варто вживати помірно, це просте рішення для тих, хто не може відмовитися від «бульбашок».

