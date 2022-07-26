5 найкращих овочів для серця - дієтологи рекомендують

Незважаючи на те, що всі овочі корисні, надаємо перелік тих, які є кращими для профілактики серцевих хвороб.

Проблеми із серцем можуть виникати через різні фактори, такі як високий кров’яний тиск і рівень холестерину, діабет, надмірна вага або ожиріння, а також нездорове харчування. Якщо ви зараз маєте справу з будь-якою з цих проблем, то в майбутньому ви можете страждати від серцевих нападів та ішемічної хвороби. Однак є способи покращити здоров’я серця, і один із них включає здорове харчування.

Здорова дієта полягає у вживанні великої кількості овочів.

За інформацією медиків, усі овочі є необхідними у раціоні, коли йдеться про здоров’я серця.

Дослідження постійно показують: чим більше овочів ви споживаєте, тим нижчим буде ризик серцевих захворювань та інсульту.

Однак дієтологи все ж змогли вибрати п’ятірку найкращих для вашого серця, тому продовжуйте читати, щоб дізнатися подробиці.

Томати

Дієтологи припускають, що помідори є джерелом поживних речовин, а також багатим джерелом антиоксидантів, які захищають серце. До них відносяться лікопін, бета-каротин, фолат, калій, вітамін С, флавоноїди та вітамін Е.

"Дослідження показують, що поживні речовини в помідорах знижують рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ, кров’яний тиск і гомоцистеїн (показник запалення і незалежний фактор ризику серцевих захворювань), а також роблять клітини менш "липкими", що сприяє легшому кровотоку", - кажуть дієтологині на сайті The Nutrition Twins.

Багато антиоксидантів у помідорах, такі як лікопін і бета-каротин, стають у чотири рази більш біодоступними, коли їх піддають тушкуванню.

"Тож, хоча додавати свіжі помідори до салатів чи сендвічів – це чудово, не бійтеся додавати їх у готові страви, такі як чилі, рагу, соуси та тушковані страви. Вживайте їх у томатному соусі", – радять фахівчині.

Шпинат

Цей продукт дуже потрібен серцю.

Високий кров’яний тиск піддає ризику орган, а шпинат знижує кров’яний тиск завдяки нітратам, які допомагають зробити артерії менш жорсткими та покращують функцію клітин, що вистилають стінки кровоносних судин.

Зелень сприяє правильному згортанню крові завдяки великій дозі вітаміну К.

Згідно з дослідженням, опублікованим в American Journal of Clinical Nutrition, вживання зелених листових овочів, таких як шпинат, може значно знизити ризик серцевих захворювань.

Щоб отримати більше "корисного для вашого серця зеленого добрива", дієтологи пропонують спробувати такий алгоритм:

додавайте шпинат в омлети, запіканки та супи;

робіть бутерброди зі шпинатом;

готуйте з ним салати або додавайте хоча б кілька листочків;

додайте його в соуси

Брюссельська капуста

Дослідження, опубліковане в журналі Американської кардіологічної асоціації, показує, що хрестоцвіті овочі, такі як брюссельська капуста, можуть допомогти запобігти закупорці артерій, що є основною причиною інфарктів та інсультів.

Багато корисних для серця переваг брюссельської капусти пояснюють вмістом клітковини, каротиноїдів, фолієвої кислоти, клітковини та вітамінів С, Е та К.

Продукт має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості, які допомагають захистити клітини від пошкодження та знижують рівень холестерину ЛПНЩ.

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Спаржа

Це хороше джерело фолієвої кислоти, яка знижує гомоцистеїн, амінокислоту, що пов’язана з хворобами серця та інсультом.

Тим часом калій у спаржі допомагає знизити високий кров’яний тиск, а вміст клітковини знижує рівень холестерину ЛПНЩ і ризик високого кров’яного тиску та серцевих захворювань.

Спаржа містить флавоноїди кверцетин, ізорамнетин і кемпферол, які також допомагають зменшити запалення, кров’яний тиск, який пошкоджує артерії та призводить до серцевих захворювань.

Цибуля

Цибуля є хорошим джерелом фітохімічних речовин, багатих на сірку. Ці фітохімічні речовини знижують рівень холестерину та розщеплюють тромби, що може знизити ризик серцевих захворювань та інсульту.

Потужні антиоксиданти цибулі, включно з кверцетином, також борються з хронічним запаленням, яке пов’язане з усіма захворюваннями, включаючи серцеві захворювання, а також знижують рівень тригліцеридів і холестерину.

Також було виявлено, що кверцетин значно знижує артеріальний тиск.

Використовуйте цибулю для основи страви або супу. Додавайте її до салатів, запіканок.

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