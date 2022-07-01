5 найякісніших білкових продуктів, які потрібно їсти частіше - дієтологи

5 найякісніших білкових продуктів, які потрібно їсти частіше - дієтологи

Білок має вирішальне значення для відновлення клітин і тканин; це також допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та вгамувати голод. Але не всі білки однакові.

Для максимально ефективного схуднення, зміцнення та покращення загального стану здоров’я, вам потрібно додати якісний нежирний білок у свій раціон.

"Наприклад, жирнем’ясо, таке як бекон, містить білок, але разом із ним - насичені жири, натрій та інші нездорові компоненти, які закупорюють артерії, а ще не тільки витісняють частину білка, що міститься в нежирних продуктах тваринного походження, але й також негативно впливають на здоров’я", - кажуть американські медики.

Хороший білок для здорового раціону

Білки тваринного походження містять дев’ять незамінних амінокислот. Вони є критично важливими для побудови білків, гормонів і нейромедіаторів. Людський організм не може їх виробляти; вони повинні походити з нашої їжі.

Однак, хоча всі тваринні білки містять незамінні амінокислоти, деякі рослинні білки також містять їх. І хоча інші джерела рослинного білка можуть не забезпечити вас усіма дев’ятьма, вони все одно можуть бути частиною здорової, різноманітної дієти, яка включає багато типів їжі з різними поживними речовинами.

Читайте далі про сім найкращих джерел високоякісних білків — як тваринного, так і рослинного походження.

Яйця

"Яйця завжди називають найкращим білком", — каже дієтологиня Джулі Аптон.

Яйця є золотим стандартом, оскільки вони містять найбільше біодоступних амінокислот.

Цей продукт має 100 балів за біологічною цінністю, що є мірою того, наскільки ефективно організм використовує білок, який споживається в раціоні.

Яловичина, для порівняння, набирає 80 балів. Лише сироватковий білок має вищу оцінку з біологічною цінністю 104.

"Молочні продукти з низьким вмістом жиру, морепродукти та нежирна птиця є іншими високоякісними білками", — каже Аптон.

Грудки птиці без шкіри

Крім шкіри, куряча та індича грудка ідеально підходять для побудови та відновлення тканин і підтримки сухої м’язової маси, оскільки в них природно мало насичених жирів і натрію.

Нежирна грудка птиці є хорошим джерелом вітамінів групи В, які необхідні для синтезу ДНК, виробництва енергії та здоров’я мозку, а також містить антиоксидант селен, який важливий для імунітету та здоров’я щитовидної залози. Дослідження показують, що селен зміцнює імунітет для боротьби із раком.

Фото: УНІАН

Лосось і сардини

Ця жирна риба є одним із найякісніших джерел білка, оскільки вона насиченаним і природним чином має низький вміст натрію та насичених жирів, будучи чудовим джерелом Омега-3 жири, тип жиру, який є протизапальним і особливо корисним для серця.

Лосось також може сприяти зниженню ваги, оскільки дослідження показали, що він допомагає знизити рівень інсуліну натщесерце.

Високий рівень інсуліну та запалення пов’язані зі збільшенням ваги.

Високоякісні рослинні білки

Деякі рослинні білки містять усі дев’ять незамінних амінокислот.

Якщо ви веган або вегетаріанець, дуже важливо їсти різноманітну дієту, щоб ви забезпечили свої потреби у білках.

Фісташки

Окрім білка, вони також є хорошим джерелом клітковини та ненасичених жирів. Усі три поживні речовини поєднуються, щоб зробити фісташки потужним пригнічувачем апетиту, який може утримати вас від переїдання.

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