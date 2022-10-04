8 хвороб, на які вказує обличчя

На щастя, багато серйозних хвороб на початку подають знаки, які можна помітити — якщо знати, куди дивитися. Важливо уважно відстежувати будь-які зміни, які відбуваються з організмом і вчасно звертатися до лікаря. Про багато проблем зі здоров'ям говорить наше лице.

Серцеві хвороби

Невеликі жовті горбики навколо очей можуть свідчити про підвищений рівень холестерину, який може призвести до серцевого нападу або захворювань серцево-судинної системи.

Аутоімунні захворювання

Висип червоного кольору на обличчі може свідчити про аутоімунне захворювання. Висип на щоках, який має яскраво виражену форму метеликів, може сигналізувати про вовчак, а щільний висип, що свербить, може вказувати на таке автоімунне захворювання тонкого кишківника як целіакія.

Анемія та знижений кров'яний тиск

Надмірно блідий колір обличчя – одна з ознак анемії. Якщо крім цього вас турбує втома, хронічна слабкість і стомлюваність — перевірте рівень гемоглобіну. Виражено бліда шкіра обличчя, запаморочення, втома, зневоднення та депресії нерідко супроводжує знижений кров'яний тиск.

Інсульт

Якщо на одній половині обличчя міміка стала менш вираженою, або якщо половина обличчя виглядає, ніби «застигла», потрібно терміново звернутися до лікаря.

Алергія

Темні кола та припухлості під очима у поєднанні з нежитю – явна ознака алергічної реакції.

Коли потрібно звернутися до ендокринолога

Надлишкового волосся на обличчі у жінок свідчить про проблеми з гормонами. Причиною інтенсивного росту волосся на обличчі у жінок часто є порушення в гормональному балансі — найчастіше через гірсутизм або синдром полікістозних яєчників.Часто замість медиків, жінки відвідують косметологів та ризикують пропустити проблеми з яєчниками або гормонами.

Діабет та щитоподібна залоза

Сіточка дрібних зморшків, яка несподівано з'явилася на обличчі може бути симптомом як діабету, так і гіпотиреозу - недостатнього рівня гормонів щитоподібної залози.

Апное

Апное — серйозне захворювання, при якому людина уві сні перестає дихати — від 10 секунд і більше. Серед ознак — незвичайне, ніби «скошене» підборіддя, шия та щелепа, що зменшились. Якщо помітили щось подібне у себе чи своїх близьких, негайно зверніться до лікаря.

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